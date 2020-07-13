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75% من الإسرائيليين "غير راضين" عن أداء الحكومة بأزمة كورونا

13 تموز / يوليو 2020 10:21

الداخل المحتل- الرأي:

أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أن 75 بالمائة من الإسرائيليين "غير راضين" عن أداء حكومة بنيامين نتنياهو، خلال أزمة كورونا.

وأجرت الاستطلاع، الذي شارك فيه 700 شخص، القناة (13) الإسرائيلية، وورد في نتائجه التي نشرتها، مساء الأحد، أن 75 بالمائة من المستطلعة آراؤهم غير راضين عن أداء الحكومة من الناحية الاقتصادية خلال أزمة كورونا.

كما رأى 61 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أن أداء رئيس الحكومة نتنياهو، خلال الأزمة "لم يكن جيدا".

وأعرب 50 بالمئة من الإسرائيليين بحسب الاستطلاع، عن عدم رضاهم عن أداء وزير المالية يسرائيل كاتس خلال الأزمة.

فيما يعتقد 53 بالمائة منهم أن إدارة وزير الصحة يولي إدلشتاين، للأزمة "لم تكن بالمستوى المطلوب".

وعبر 83 بالمائة من المستطلعة آراؤهم، عن قلقهم بشأن استقرارهم اقتصاديا بسبب الأزمة.

والسبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ضد إدارة الحكومة لأزمة كورونا.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، أنها سجلت 8 وفيات و1207 إصابات جديدة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 38 ألفًا و670، بينها 362 وفاة، و19 ألفا و8 حالات تعاف.

وتشهد إسرائيل موجة ثانية من كورونا في ظل ارتفاع معدلات الإصابة التي سبق وانخفضت في الأسبوع الثالث من مايو الماضي إلى متوسط 16 حالة يوميا.

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