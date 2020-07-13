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خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام لشهر يوليو

13 تموز / يوليو 2020 10:48

خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام لشهر يوليو
خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام لشهر يوليو

غزة- الرأي

وزعت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، كفالات أسر الأطفال الأيتام الفقراء لشهر يوليو، والبالغ عددهم 30 أسرة، في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة.

وأوضح بلال البايض الأخصائي الاجتماعي في الجمعية، أنه صرف مبلغ نقدي بقيمة 4000 شيكل لتوزيعها على أسر الأيتام، مساندةً لهم في حياتهم وتوفيراً لبعض المستلزمات الأساسية التي يحتاجونها.

وأشار ، إلى أن الجمعية مستمرة في تنفيذ برامجها الخيرية بقدر المستطاع، والتي أهمها برنامج توزيع كفالات نقدية للأطفال الأيتام، إضافة إلى العديد من الأنشطة التي تقيمها الجمعية لخدمة الأسرة والطفل الفلسطيني.

وأعرب البايض، عن شكره لفاعلي الخير الذين يبذلون الجهود المتواصلة من أجل مساعدة الطفل والأسرة الفلسطينية المستورة.

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خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام لشهر يوليو

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