5 وفيات و298 إصابة بفيروس كورونا بالضفة خلال 24 ساعة

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة رام الله، اليوم الاثنين، عن تسجيل 5 حالات وفاة و298 إصابة بفيروس كورونا بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس إلى 41.

وذكرت أن الإصابات الجديدة موزعة كالتالي: 193 بالخليل، و55 بالقدس، و29 ببيت لحم، و11 بأريحا والأغوار، و3 بنابلس، وإصابتان بقلقيلية، وإصابتان برام الله والبيرة، وإصابة واحدة في كل من طولكرم وسلفيت وجنين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 21 حالة تعافٍ بينها 11 ببيت لحم، و7 بنابلس و3 بجنين، موضحةً أن عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغ 16 حالة من بين المصابين بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.