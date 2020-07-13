وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنفذ جولة تفقدية على مرافق الصرف الصحي بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يشاركون في تنظيف مقبرة الساحة وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يعزز تعاونه مع قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة وكالة الرأي الفلسطينية قيادة الكتلة الإسلامية في الجامعات تزور رئاسة جامعة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: بدء التسجيل للطلبة الراغبين في تحسين معدلاتهم في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب بدل المياومة غدا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية زراعة شمال غزة تتابع ملف الترخيص المجاني لمزارع الدجاج وكالة الرأي الفلسطينية بداية دير البلح تصدر حكماً بالإعدام شنقاً وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" تستقبل وفدًا من رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات و298 إصابة بفيروس كورونا بالضفة خلال 24 ساعة
أخبار » الأخبار الحكومية

المالية: صرف رواتب بدل المياومة غدا الثلاثاء

13 تموز / يوليو 2020 12:57

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب بدل المياومة عن شهر مايو الماضي غدا الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف الرواتب عبر كافة فروع بنك البريد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قيادة الكتلة الإسلامية في الجامعات تزور رئاسة جامعة فلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟