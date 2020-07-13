المالية: صرف رواتب بدل المياومة غدا الثلاثاء

13:56" الاقتصاد " تصدر تقرير عملها وأنشطتها للنصف الأول من العام2020

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟