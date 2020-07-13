المالية: صرف رواتب بدل المياومة غدا الثلاثاء

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب بدل المياومة عن شهر مايو الماضي غدا الثلاثاء.
وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف الرواتب عبر كافة فروع بنك البريد.
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13 تموز / يوليو 2020 12:57
غزة- الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب بدل المياومة عن شهر مايو الماضي غدا الثلاثاء.
وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف الرواتب عبر كافة فروع بنك البريد.
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