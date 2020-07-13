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قيادة الكتلة الإسلامية في الجامعات تزور رئاسة جامعة فلسطين

13 تموز / يوليو 2020 01:12

قيادة الكتلة الإسلامية في الجامعات تزور رئاسة جامعة فلسطين
قيادة الكتلة الإسلامية في الجامعات تزور رئاسة جامعة فلسطين

غزة- الرأي

زار وفد من قيادة الكتلة الإسلامية في جامعات قطاع غزة رئيس جامعة فلسطين د. جبر الداعور، ضم الوفد م. أمجد مزيد نائب رئيس الكتلة الإسلامية  وأ. محمد الجمل و أ. إبراهيم صالح عضوا الهيئة الإدارية للكتلة الإسلامية في الجامعات.

وتباحث الوفد مع رئاسة الجامعة في العديد من القضايا الطلابية، وأوضح م. أمجد مزيد أن الكتلة الإسلامية تسعى لتوطيد العلاقات مع الجامعات بهدف تعزيز وجود الاطر الطلابية والتنسيق مع إدارة الجامعة لتنفيذ المشاريع والأنشطة التي تخدم طلابنا خلال العملية التعليمية، وهنأ مزيد د. جبر الداعور على توليه المنصب الجديد رئيسا لجامعة فلسطين متمنيًا له التوفيق والسداد.

يذكر أن الكتلة الإسلامية قد شرعت في تشكيل مجموعات ارشادية في كافة الكليات والجامعات في قطاع غزة، وهم بمثابة الدليل البشري لطلاب الثانوية العامة لإرشادهم في الاجراءات اللازمة للتسجيل في الجامعات.

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قيادة الكتلة الإسلامية في الجامعات تزور رئاسة جامعة فلسطين

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