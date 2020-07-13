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هيئة الأسرى: توتر في سجن "عوفر" بعد اقتحامه

13 تموز / يوليو 2020 03:56

الضفة المحتلة-الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، "إن توترا كبيرا يسود سجن "عوفر" منذ ساعات الصباح، بعد اقتحامه من قبل قوات القمع الإسرائيلية (درور، يماز)، الساعة الخامسة فجرا".

ولفتت الهيئة، في بيان لها، إلى أن قوات القمع اقتحمت غرف رقم 5 و 12 في قسم رقم 16، مدججة بالأسلحة والكلاب البوليسية التي اعتدت على بعض الأسرى وقامت بعضّهم، كما عزلت قوات القمع أسيرين في الزنازين، ونقلت الأسير رامي فضايل إلى سجن آخر.

وأوضحت أن الإدارة أغلقت كافة الأقسام، وأن الأسرى ردوا على القمع بإرجاع وجبة الفطور والطرق على الأبواب والصراخ.

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