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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

خطوات استرجاع الملفات المحذوفة من جوجل

14 تموز / يوليو 2020 08:20

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أحيانا يقوم بعض المستخدمين عن طريق الخطأ بحذف بعض الملفات أو المستندات المهمة المحفوظة على خدمات معالجة النصوص من جوجل أو درايف، إلا أن جوجل تمنح المستخدمين خيار استرداد الملفات المحذوفة والمستندات المحفوظة على جوجل درايف، ففي حالة جوجل درايف، تجد جميع الملفات المحذوفة أولاً مكانها في قسم المهملات بالخدمة وبعد فترة زمنية محددة، يتم حذف هذه الملفات تلقائيًا.

ومن نفس المكان، يمكن للمستخدمين أيضًا استعادة الملفات المحذوفة.

أولاً، من المهم ملاحظة أن كل يتم حفظ الملفات والمستندات من المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من جوجل على جوجل درايف، ويمكن أيضًا الوصول إلى هذه الملفات والمستندات وحذفها واستردادها باستخدام جوجل درايف، ولاحظ أيضًا أن هذه العملية ستعمل أيضًا إذا حذفت شيئًا ما عن قصد وأردت استعادته لاحقًا، خطوات لاستعادة الملفات والمستندات المحذوفة:

خطوات استعادة الملفات والمستندات المحذوفة

1. توجه إلى جوجل درايف.

2. من اللوحة اليسرى، انقر فوق خيار سلة المهملات

3. ابحث عن الملفات التي تريد استردادها وانقر بزر الماوس الأيمن فوق ذلك.

4. يمكنك أيضًا تحديد ملفات متعددة في وقت واحد في حال كنت تريد استعادة أكثر من ملف.

5. الآن ، حدد الخيار استعادة الملفات المحذوفة التي تم استردادها الآن ويمكن العثور عليها في قسم My Drive.

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