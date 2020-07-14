الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس طالت 14 مواطناً بينهم شقيقان، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من الشبان مصطفى أبو سنينة وأمير المالكي وحاتم وعبد بشيتي من شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وفي بلدة حزما شمال شرق القدس واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عمر وحمادة حسن الخطيب، بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه وتحطيم محتوياته، فيما جرى اعتقال الشاب أنس عوني جابر من مخيم عايدة شمال بيت لحم بعد اقتحام منزله.

وفي مدينة جنين جرى اعتقال الشاب ظافر سامي حسين أبو الجاسر بعد مداهمة منزل عائلته في قرية الجديدة، كما واعتقلت قوات الاحتلال من بلدة سلواد شرق رام الله الشاب مجاهد فليح.

وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال امرأة فُقدت آثارها في أحراش جيبيا قضاء رام الله واعتقلت أيضاً أربعة شبان كانوا يبحثون عنها.