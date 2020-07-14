انخفاض سعر الدولار مقابل الشيقل

رام الله - الرأي:

عاد سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل اليوم الثلاثاء 14/7/2020 ، للانخفاض مجدداً بعد ارتفاع ليومين والحديث عن تعافي مؤقت للدولار عالمياً.

وجاء سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الشيقل على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل :3.44

سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيقل : 4.85

سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الشيقل : 3.90

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل:0.21

يأتي التذبذب في أسعار صرف الدولار مقابل الشيقل في ظل ظروف اقتصادية صعبة ، وخاصة بعد رفض السلطة استلام المقاصة ، وتأخر صرف الرواتب ، مع اقتراب عيد الاضحى المبارك .

الدولار الأمريكي عالمياً يواصل الارتفاع مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع الطلب على الملاذات الآمنة وسط مخاوف الوباء.