انخفاض سعر الدولار مقابل الشيقل

عاد سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل اليوم الثلاثاء 14/7/2020 ، للانخفاض مجدداً بعد ارتفاع ليومين والحديث عن تعافي مؤقت للدولار عالمياً.
وجاء سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الشيقل على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل :3.44
سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيقل : 4.85
سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الشيقل : 3.90
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل:0.21
يأتي التذبذب في أسعار صرف الدولار مقابل الشيقل في ظل ظروف اقتصادية صعبة ، وخاصة بعد رفض السلطة استلام المقاصة ، وتأخر صرف الرواتب ، مع اقتراب عيد الاضحى المبارك .
الدولار الأمريكي عالمياً يواصل الارتفاع مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع الطلب على الملاذات الآمنة وسط مخاوف الوباء.