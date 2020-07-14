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الصحة: دائرة الباثولوجي تستقبل ” 2672″ عينة منذ بداية 2020

14 تموز / يوليو 2020 09:01

دائرة الباثولوجي تستقبل ” 2672″ عينة خلال النصف الأول من العام 2020
دائرة الباثولوجي تستقبل ” 2672″ عينة خلال النصف الأول من العام 2020

غزة- الرأي

 قال مدير دائرة الباثولوجي بمجمع الشفاء الطبي د. حسام حمادة ، إلي أن الدائرة أجرت “2672” عينة خلال العام الحالي منها ” 442″ حالة سيتوباثولوجي و” 2230″ حالة هستوباثولوجي .


وبين د. حمادة أن استحداث وحدات جراحية متخصصة كجراحة الثدي والقولون أدي وجود تطور نوعي في خدمات الباثولوجي.

وأضاف أن دائرة الباثولوجي تقوم بتقديم الخدمات التشخيصية بهذه الوحدات الجديدة حسب أحدث البروتوكولات المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية مما يساهم في حصول المريض على أفضل خطة علاجية حسب المعايير العالمية ، مقدما شكره للطواقم الطبية التي لا تتدخر جهدا لخدمة المرضي .

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