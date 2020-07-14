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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2559) الثلاثاء 14/7/2020

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية تعلن رحلات إجلاء جديدة

إدارة "النقب" تعزل عدداً من الأسرى عقب إصابة ضابط استخبارات

الحكومة تستثني المنشآت والمحال التجارية الصغيرة من الإغلاق مع التقيد بالشروط الصحية

أخبار إسرائيلية

وزير إسرائيلي يدعو إلى فرض إغلاق لعشرة أيام لمكافحة كورونا

كورونا" يضرب بقوة أهم وحدة استخبارية إسرائيلية

محدث: 3 وفيات و1578 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

مطالبات بعزل رئيسة لجنة كورونا بعد أن تحدت قرارات نتنياهو

نجل شارون لحكومة اسرائيل: هل تهدمين كوخاً يهودياً وتسمحين للفلسطينيين بـسلب أرضنا في الضفة؟

اخبار دولية

ماتوزوف: صفقة القرن مرفوضة وفشل الضم يعتمد على صمود الموقف

أخبار عربية

الأردن يجدد رفضه لأي إجراء «إسرائيلي» أحادي

عاهل الأردن: خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية تهدد السلام

وقفة لنقابات عمال فلسطين في بيروت ضد قرار الضم

﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إرجاء جلسة في قضية حرق عائلة دوابشة الفلسطينية للبت في قرار مثول الطفل أحمد أمام المحكمة

فلسطين.. تسجيل وفيات وإصابات بـ”كورونا” في صفوف الجاليات وتشديد الإجراءات الصحية لمحاصرة الوباء

قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال واسعة في الضفة وتجرف أراضي زراعية – (صور…

نادي الأسير الفلسطيني يشكك بفحوصات أجراها الاحتلال أظهرت عدم إصابة أسرى جدد بـ”كورونا”

المرجعيات الدينية في القدس ترفض قرارا إسرائيليا بإغلاق مصلّى “باب الرحمة”

وقفة في غزة للتحذير من خطر “كورونا” على الأسرى في سجون الاحتلال- (صور)

مصادر إسرائيلية: الولايات المتحدة وضعت شروطاً إضافية لتنفيذ خطة الضّم الإسرائيلية

الشرق الأوسط

«دولة فلسطينية» أبرز شروط الضوء الأخضر الأميركي لـ«الضم»

قتل مسؤول في غزة يسلط الضوء على «قضايا الثأر»

الخليج الإماراتية

مشروع قانون لفرض «السيادة» على المستوطنات

الأهرام المصرية

بعد هروب مسئول منظومة الدفاع الجوي بـ"القسام" إلى إسرائيل.. حماس تراجع آلية عمل منظوماتها العسكرية

وزير إسرائيلي يدعو إلى فرض إغلاق لعشرة أيام لمكافحة كورونا

الشروق المصرية

عاهل الأردن: خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية تهدد السلام

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

تسجيل اصابة كورونا لفتاة في بلدة الزبابدة

للمرة الثانية خلال اليوم..قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" وترش

عكرمة صبري لـ"القدس": قرار إغلاق مصلى باب الرحمة تأكيد على أطماع الاحتلال بـ"الأقصى"

محدث| وفاة مواطن من بني نعيم متأثراً بإصابته بكورونا وحصيلة اليوم ترتفع إلى 4 حالات

الأسير أبو وعر خضع لعملية جراحية والأسير محمد أبو الرب يعلن إضرابه عن الطعام إسناداً له

محافظ طولكرم يقرر إغلاق بلدة علار 48 ساعة

حماس: قتل القيق خدمة واضحة للاحتلال ومخططاته

غزة: الإفراج عن صحفي مع إبقاء لائحة الاتهام ضده

محافظ نابلس يغلق مخيم عسكر القديم لحصر مخالطي اصابة جديدة بالكورونا

رحيل رجل الإصلاح الشيخ عادل أبو عصب الحسيني

الاحتلال يهدم بركسًا بالقرب من حاجز جبارة العسكري

الإغاثة الزراعية: الأغوار تحتاج لإحداث ثورة تنموية شاملة لمواجهة مخطط الضم

الحياة الجديدة

وقفة لنقابات عمال فلسطين في بيروت ضد قرار الضم

محكمة الاحتلال تمنع النشر وتؤجل جلسة محاكمة المستوطن المتهم

ماتوزوف: صفقة القرن مرفوضة وفشل الضم يعتمد على صمود الموقف

​الأيام

»تقصير الخدمة العسكرية يعرّض إسرائيل للخطر

»رفض فلسطيني وتحذير من المس بـ "الأقصى" بعد قرار إسرائيلي بإغلاق مصلى باب...

»"روزنامة" الحاج قعدان: ١٢٠ يوماً بانتظار تحرير ابنه الأسير منذ 17 عاماً

»إغلاق العيادات الخاصة.. معاناة للمرضى والأطباء

»هكذا قطّع الاحتلال أوصال سهل البقيعة وحرم المواطنين من خيراته

»عزبة بيت حانون .. بيئة ملوثة وخدمات شبه معدومة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

نتائج فحوصات كورونا للأسرى بسجن الرملة سالبة

شرطة الاحتلال تزعم عدم وجود فيديو يوثق جريمة اعدام الشهيد الحلاق

رام الله: الحكومة تقرر استثناء المنشآات و المحال الصغيرة من الاغلاق

سما نيوز

رسالة جوابية خطية من بشار الاسد إلى الرئيس محمود عباس...

قرارات مجلس الوزراء.. إقرار حزمة من السياسات لضبط وتعزيز الجهود التنموية في قطاع غزة

الحكومة الفلسطينية تتخذ قرارات جديدة بشأن الاغلاق...

الاحتلال يخفي تسجيلات إعدام الشهيد الحلاق وعائلته تطالب بفتح تحقيق

تعرف على زورق "سيجال" الإسرائيلي المزود بطائرة

الشرطة تفض 13 احتفالاً بالثانوية العامة في نابلس

تجريف 10 دونمات من أراضي كيسان لصالح مستوطنة "ايبي هناحل"

اشتية يلتقي أوائل الثانوية العامة على مستوى الوطن

انترنت بسرعة 200 ميغا بايت في الثانية بإسرائيل قريبا

عرب 48

للمرة الثانية خلال ساعات: اقتحام سجن "عوفر" ورش الأسرى بالغاز

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تتوعد قتلة أسير محرر في قطاع غزة

4 وفيّات و404 إصابات جديدة بكورونا في الضفة والقدس الإثنين

وكالة وفا

إدارة سجون الاحتلال تبلغ الأسرى بخضوع الأسير ..

حدث في مثل هذا اليوم

14 تموز (يوليو)

2006م مقتل جنديين صهيونيين إثر قصف حزب الله لبارجة لصهيونية قبالة سواحل بيروت.

2006م سقوط 4 قتلى صهاينة جراء الهجمات الصاروخيّة لـ"حزب الله" على شمال فلسطين المحتلة عام 48.

2005م الاحتلال الصهيوني يغتال محمد صفوت العاصي النينو (25 عاماً) وهو أحد كوادر كتائب شهداء الأقصى

2003م مجاهدٌ من كتائب شهداء الأقصى يهاجم بسكّينه ثلاثة مستوطنين صهاينة في تل أبيب ، فيقتل أحدهم و يصيب الآخرين بجراحٍ خطرة قبل أن يُصاب برصاص الشرطة الصهيونيّة و يُعتقل .

2003م تصاعدت حدّة الخلاف بين رئيس السلطة ياسر عرفات و رئيس وزرائه أبو مازن حول صلاحيّات الأخير, ومدير المخابرات المصريّة يزور رام الله للوساطة .

2002م مدينتي طولكرم وقلقيلية تدخلان يومهما الخامس و العشرين من الصمود أمام الحصار الصهيونيّ عليهما.

1994م استشهاد مواطنة فلسطينية صدمتها بشكل متعمد سيارة مستوطن يهودي في خان يونس جنوب قطاع غزة

1967م قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2254) الخاص بالقدس ومن أهم ما جاء في هذا القرار:تكرار دعوتها إسرائيل في ذلك القرار إلى إلغاء جميع الإجراءات التي اتخذت والامتناع عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير وضع القدس.

1948م إسرائيل تقصف العاصمة المصرية القاهرة بالطيران.

1933م وزير الدولة البريطاني يصدر بياناً بشأن إعادة إسكان المزارعين الفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم نتيجة استحواذ الصهاينة عليها.

1930م البنك العربي يباشر عمله في فلسطين كأول مؤسسة وطنية مصرفية.