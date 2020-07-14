"حماية" يستنكر اقتحام قوات الاحتلال معتقل عوفر

غزة-الرأي

استنكر مركز حماية لحقوق الانسان اقتحام قوّات القمع التابعة لإدارة مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي ،القسم رقم "16" في معتقل " عوفر"، والعبث بمقتنيات الأسرى والمعتقلين والاعتداء عليهم ورشهم بالغاز.



وبحسب متابعة المركز اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال أمس الإثنين معتقل عوفر وقد استمرت عملية الاقتحام لعدة ساعات حيث قامت بالاعتداء على الأسرى وأجرت عمليات تفتيش داخل القسم، بالإضافة لتدمير مقتنيات وطعام الأسرى ورشهم بالغاز، وعلى إثر ذلك شرع الأسرى بخطوات احتجاجية، منها التكبير والطرق على الأبواب.



مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره لتكرار عمليات اقتحام وحدات القمع الاسرائيلية لغرف وأقسام المعتقلين والاعتداء عليهم، وأكد المركز أن هذا السلوك يأتي في سياق خطة واضحة وممنهجة تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال من أجل التضييق على الأسرى والمعتقلين، وفرض عقوبات عليهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية لاسيما في ظل جائحة إنسانية تتمثل في تفشي وباء كورونا المستجد والذي يهدد سلامة وحياة الأسرى والمعتقلين لاسيما بعد تسجيل إصابة أحد الاسرى بفايروس كورنا في معتقل جلبوع، وهذا ما يشكل خرقاً واضحاً لكافة أحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويفضح ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال والتي ترتقي لمستوى جرائم دولية.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين من الاطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وإلزامها باحترام المبادئ والقواعد الدولية التي تحمي المعتقلين وتحافظ على حقوقهم وكرامتهم.