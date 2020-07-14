صحة الاحتلال تطالب بتشديد الإجراءات في السجون

طالبت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، بتشديد الإجراءات الوقائية في السجون بعد ارتفاع معدل الإصابات بفيروس فيها، بين صفوف المعتقلين والمحتجزين.

وفي رسالة من نائب مدير عام وزارة الصحة لدى الاحتلال إلى مدير عام وزارة الأمن الداخلي، قال إنه ينبغي تشديد الإجراءات، بينما وافق على إجراء 2600 عملية تفتيش وفحص أسبوعية داخل السجون لكشف المصابين.

وأوضحت القناة 7 العبرية أن رسالة غرورتو جاءت على خلفية إصابة 4 معتقلين بفيروس كورونا في مركز حجز أبو كبير في "تل أبيب"، وأسير فلسطيني في سن جلبوع، و6 حراس آخرين في مركز اعتقال، وتم على إثر ذلك إغلاقها وإجراء تنقلات فيها لتعقيمها وتطهيرها من الفيروس.