فيروس "كورونا" يضرب وحدة التجسس 8200 في "إسرائيل"

القدس المحتلة – الرأي:

كشفت القناة 13 العبرية أن فيروس كورونا ضرب الوحدة 8200 التي تعد إحدى أذرع الاستخبارات الرئيسية في "إسرائيل"، التابعة لركن الاستخبارات العسكرية والمختصة بتنفيذ مهمات التنصت والتجسس الإلكتروني.

وذكرت القناة أن أكثر من 100 جندي في الوحدة أصيبوا بفيروس "كورونا" وتسببوا في عزل زملاءهم.

وأشارت إلى أن الجيش يرجح أن معظم جنود الوحدة أصيبوا بالفيروس من عائلاتهم وأصدقائهم وليس من الجيش.

يشار إلى أن "الوحدة 8200" تتبع لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، الذي يعتبر أكبر الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، والذي دشّنها منذ ثلاثة عقودٍ كقسمٍ متخصصٍ في مجال التجسس الإلكتروني.