4 وفيات و293 إصابة بكورونا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة برام الله، عن تسجيل 4 حالات وفاة و293 إصابة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة، إنه بتسجيل حالات الوفاة الجديدة ترتفع حصيلة الوفيات في فلسطين جراء الفيروس إلى 45 حالة.

وذكرت أن الإصابات الجديدة بالفيروس موزعة على النحو التالي: 158 بالخليل، 108 بالقدس، و18 ببيت لحم، و6 بسلفيت، و4 بنابلس، و3 في جنين، وإصابة واحدة في كل طولكرم ورام الله والبيرة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات النشطة بالفيروس إلى 6372.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغ 18، بينها 6 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأفادت بتسجيل 59 حالة تعافٍ بينها 39 في الخليل، و19 نابلس، بيت لحم، حالة في طولكرم ليبلغ عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 1317.