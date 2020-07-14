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الأشغال تفتح مظاريف عطاء لعدد من المشاريع الحكومية

14 تموز / يوليو 2020 01:41

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غزة-الرأي

عقدت لجنة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان، جلسات لفتح مظاريف عطاء لعدد من المشاريع الحكومية .
وجرى خلال الجلسات فتح عدد من المظاريف منها مشروع تشطيب معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة، ومشروع إنارة الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر جنوب قطاع غزة، وغيرها من المشاريع الحكومية المختلفة.
وقالت لجنة العطاءات المركزية في تصريح صدر عنها أنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري اعتماد 13 مناقصة بقيمة اجمالية 2.7 مليون دولار منها مشروع إنشاء خزانات وقود في رفح، ومشروع إنشاء وتشطيب مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومشروع توريد غرف جاهزة متنقلة ( كرفانات )، ومشروع تجهيز غرف الحجر الصحي لمواجهة وباء كورونا ( المرحلة الأولى والثانية) .

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