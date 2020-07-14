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نقابات العمال تطالب المؤسسات الدولية بحماية العمال الفلسطينين

14 تموز / يوليو 2020 01:44

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غزة-الرأي

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الثلاثاء إصابة عامل من قرية عانين غرب جنين، اليوم الثلاثاء بجروح بعد أن دهسته سيارة شرطة الاحتلال، قرب أم الفحم في أراضي الـ48 .

وأفاد الاتحاد، بأنّ العامل رأفت عماد صبحي أصيب بجروح ورضوض، بعد أن طاردته قوات الاحتلال ،

و جرى نقل العامل صبحي إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.

كما ادان الاتحاد ماقامت به شرطة الاحتلال من دهس لهذا العامل بطريقة همجية لااخلاقية ولاانسانية ، ما يدل على عنصرية الاحتلال الممنهجة بحق العمال الفلسطينيين .
 

وطالب الاتحاد المؤسسات الدولية وحقوق الانسان بحماية العامل الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال بحق العمال

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