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ترفع حصيلة الوفيات إلى 46

وفاة مواطنة من الخليل متأثرة بإصابتها بـ"كورونا"

14 تموز / يوليو 2020 02:03

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن وفاة مواطنة 75 عاماً من بلدة إذنا في محافظة الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت أن عدد الوفيات في فلسطين بسبب الفيروس ارتفع إلى 46.

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