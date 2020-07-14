اختناق أسرى إثر اقتحام قوات الاحتلال سجن "عوفر"

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد نادي الأسير إصابة عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجن “عوفر” عقب رشّهم بالغاز من قبل وحدات القمع الإسرائيلية الليلة الماضية.

وأفاد نادي الأسير في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن عدداً من الأسرى أُصيبوا بالاختناق عقب رشهم بالغاز، خلال عملية قمع واقتحام واسعة نفّذتها وحدات القمع الليلة الماضية لأقسام الأسرى في سجن "عوفر".

وأضاف أن وحدات القمع ما تزال متواجدة في السجن، وأن كافة الأقسام مغلقة، حيث شهد قسما (22) و(21) ذروة عملية القمع، وسُجلت إصابات بالاختناق، ونُقل أحد الأسرى إلى الزنازين بعد مواجهته لقوات القمع.

وأوضح أن الأسرى في سجن "عوفر" واجهوا عملية قمع أخرى جرت فجر أمس لقسم (16) حيث استخدمت قوات الاحتلال خلالها الكلاب البوليسية، ونقل على إثرها أسير إلى العزل.

كما نُقل الأسير رامي فضايل من سجن “عوفر”، وبعد مطالبات من الأسرى بإعادة الأسير المعزول إلى القسم، رفضت الإدارة، واحتج الأسرى على ذلك بالطرق على الأبواب والتكبير، لكنّ الإدارة ردت باستدعاء قوات القمع.

وحذر نادي الأسير من خطورة ما يجري بحق الأسرى، من عمليات قمع وحشية وإجراءات تنكيلية تستهدف حقوقهم ومنجزاتهم، مؤكداً أن حدة المخاطر تتصاعد مع احتمالية انتشار الوباء بين صفوفهم، خاصة بعد الإعلان عن إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر، واستمرار إدارة سجون الاحتلال في الإعلان عن إصابات بالفيروس بين سجانيه، وحجر العشرات منهم.

كما حمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجونه، وجدد مطالبته بالتدخل العاجل للإفراج عن المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.

يُشار إلى أن أكثر 1000 أسير يحتجزهم الاحتلال في سجن "عوفر" من بينهم أطفال.