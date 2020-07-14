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جامعة بيرزيت تعلن عن 50 منحة لطلبة القدس والأغوار

14 تموز / يوليو 2020 04:21

جامعة بيرزيت
جامعة بيرزيت

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت جامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء، عن توفير 50 منحة دراسية للطلبة القانطين في مناطق القدس والأغوار من غير المقتدرين، في مبادرة لدعم ومساندة العائلات الفلسطينية هناك والتي تواجه خطر تنفيذ مخطط الضم، الذي سيحرمهم من حقوقهم الأساسية في العيش الكريم.

وبيَن رئيس جامعة بيرزيت "عبد اللطيف أبو حجلة"، أن هذه المبادرة تأتي إيمانا برسالة الجامعة ودورها الوطني والتعليمي في عدم حرمان الطلبة من حقهم في التعليم، وتوفير البيئة المناسبة التي تساعدهم على التميز والابداع، وتهيئتهم ليكونوا مواطنين فاعلين قادرين على تحمل مسؤوليتهم الوطنية والنهضة بمجتمعهم، والتزاما منها باستخدام طاقاتها الفكرية الخلاقة للتصدي للتحديات المحلية والاقليمية والإنسانية بروح المسؤولية، سعياً إلى المساهمة في تطوير المجتمع والبيئة الفلسطينية.

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