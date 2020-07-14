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خضر عدنان: الأسرى يعيشون حربًا مفتوحة مع الاحتلال

14 تموز / يوليو 2020 04:46

خضر عدنان
خضر عدنان

الضفة المحتلة-الرأي:

قال الأسير المحرر، خضر عدنان، اليوم الثلاثاء، "إن الأسرى الفلسطينيين يعيشون حرباً مفتوحة مع الاحتلال على مدار الوقت ويعيشون حالة من الترقب المستمر لما تقوم به إدارة مصلحة السجون ضدهم".

وأضاف عدنان، "إن الاحتلال يتعامل مع الأسرى وخاصة المرضى منهم بكل وحشية وإجرام على مسمع ومرأى الجميع دون اكتراث لأي قوانين أو شرائع دولية".

وأشار إلى أن الحركة الأسيرة تعيش مرحلة خطيرة جداً بعد انتشار فيروس كورونا داخل السجون وسط تواطئ من المؤسسات الدولية.

وشدّد عدنان، على أن الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة فهو لا يكترث لأي خطابات أو شعارات أو مطالبات مختلفة، لذلك وجب التعامل معه باللغة التي يفهمها جيداً حتى تحرير الأسرى من السجون.

ودعا عدنان الصليب الأحمر إلى ضرورة العمل على انقاذ حياة الأسرى من خلال ارسال مجموعة من الأطباء المختصين، وزيادة عدد الطواقم الطبية العاملة لمتابعة حالات الأسرى الصحية.

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