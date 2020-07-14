حماس تدين حملة تشويه تقودها قناة العربية ضد المقاومة

غزة- الرأي:

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حملة التضليل والتشويه التي تقودها قناة "العربية" مع أطراف إعلامية أخرى، مستندة إلى أكاذيب وافتراءات من صناعة الأجهزة الأمنية "الصهيونية".

وقالت الحركة في بيانها اليوم الثلاثاء، "إن تلك الحملة تهدف إلى المس بمقاومة الشعب الفلسطيني وثقته بمشروع المقاومة والتحرير".

ووتابعت "إن ما تقوم به قناة العربية وغيرها ينسجم تماما مع سياسات الاحتلال الصهيوني ومخططاته المستمرة للعدوان على شعبنا، وشطب حقوقه التاريخية؛ ما يجعلها تقف مع الاحتلال صفاً واحداً ضد شعبنا مع ما يترتب على ذلك من تداعيات في كل الاتجاهات".