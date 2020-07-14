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الاحتلال يعزل الأسير "عياد" بدعوى إصابته بـ"كورونا"

14 تموز / يوليو 2020 06:29

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فلسطين المحتلة - الرأي

كشف والد الأسير محمود عبد الكريم عياد من مخيم الدهيشة في بيت لحم أن قوات الاحتلال عزلت نجله في زنزانة انفرادية في مركز توقيف "عصيون" لمدة أسبوعين بدعوى إجراءات الحجر الصحي.

وذكر والد الأسير الثلاثاء، أن الاحتلال اعتقل نجله فجر اليوم، عقب اقتحام منزله وتحطيم مدخله.

ولفت إلى أن المؤسسات الحقوقية أبلغته، بأن الاحتلال يستغل ظروف "كورونا" لعزل الأسرى دون فحصهم، كوسيلة لتعذيبهم.

وأشار إلى أن "عصيون" يعتبر محطة انتظار للاعتقال تستمر يومين على أكبر تقدير ومن ثم يتم نقل الأسرى.

يشار إلى أن الأسير "عياد" يبلغ من العمر (30عاماً) وهو أحد الملاحقين بالاعتقال الإداري بشكل متواصل خلال فترات متقاربة وكان قد أطلق سراحه قبل عام بعد أن أمضى عامين في الاعتقال الإداري.

وكان الأسير قد أعلن خلال اعتقال الأخير الإضراب عن الطعام لمدة 21 يوماً وسبق وأن أمضى عامين آخرين في السجن قبل ذلك.

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