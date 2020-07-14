الاحتلال يُجرف أرضٍ في نابلس ويسلم إخطارات هدم بجنين

فلسطين المحتلة - الرأي

جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي أراضٍ فلسطينية لصالح أغراض استيطانية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، فيما اخطرت مواطنين من جنين بهدم منشآت اقتصادية لهم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أمنت الجرافات عند وصولها لبلدة ياسوف جنوب المدينة، فيما جرفت الأراضي القريبة من حاجز "زعترة" العسكري، بمحاذاة مستوطنة "تفوح" في منطقة "الكرم" الزراعية.

وأشارت إلى أن الأرض المجرفة والمصادرة تعود ملكيتها إلى المزارع الفلسطيني ابراهيم الياسين.

في ذات السياق، سلمت قوات الاحتلال إخطارات للمواطنين من سكان بلدة يعبد بجنين، لهدم محلاتهم التجارية ومنع بنائها مجدداً.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم ملحمة المواطن عمر الكيلاني، وسوبرماركت وملحمة للمواطن زيد حرز الله، وملحمة يملكها المواطن خالد أبو سعدة، ومنع البناء مرة أخرى.

وأضحت أن الإخطارات تهدف إلى تثبيت المخططات الاستيطانية على أراضي الأهالي في الضفة الغربية المحتلة استعداداً لتنفيذها خلال المستقبل.