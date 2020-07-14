كيف حاصرت المؤسسات الحكومية فيروس كورونا بغزة؟!

غزة- الرأي:

كشف رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، محمد عوض، عن الخطة التي اتبعتها المؤسسات الحكومية بالقطاع لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وجاء ذلك في أول حلقة من حلقات برنامج "أروقة الوزارات" الذي انتجه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ويبث عبر فضائية الأقصى.

وأكد عوض خلال البرنامج، أن لجنة متابعة العمل الحكومي في حالة انعقاد دائم ودوري لمتابعة التطورات واتخاذ كل ما يلزم لحماية شعبنا، وتوفير كل مقومات البقاء والصمود لبقاء غزة خالية من فيروس كورونا.

استشعار المسؤولية

وقال "إن مرحلة الخطر لم تنتهي لا زلنا في عين العاصفة في ظل تزايد وتيرة انتشار فيروس كورونا من حولنا، الأمر الذي يتطلب استشعار المسؤولية من الجميع واليقظة التامة والاستعداد المباشر لمحاصرة ومواجهة الجائحة".

وأوضح عوض أن الوقاية الأولى والجدار الأساس في التعامل مع الجائحة لحماية المواطن من خطر الكورونا، تتمثل في أن يلتزم بتعليمات وزارة الصحة الاحترازية والوقائية..

وأشار إلى أن لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة عملت ضمن استراتيجية منع دخول فيروس كورونا إلى القطاع، في ظل الواقع الصحي المنهك من الحصار وقلة الإمكانيات، حيث أن قطاعات عالمية متقدمة لم تستطيع الصمود أمام عاصفة الجائحة.

خلية أزمة

وأوضح عوض أنه تم تشكيل خلية أزمة من وزارة الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الوزارات الداعمة مثل وزارة الأشغال والتربية والتعليم والأوقاف وغيرها من الوزارات المساندة.

وكشف عوض عن أن الحكومة بغزة لديها خطة تمضي فيها بتأني وتدرج، حيث سمحت متابعة العمل الحكومي بتفعيل القطاعات الحياتي في أغلب المجالات، ضمن اجراءات وقائية، وشكلت لجنة سمتها مباحث "كورونا" للمتابعة الميدانية، في رصد الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية في كافة القطاعات.

وأشار إلى أن فصائل العمل الوطني وعلى رأسها حماس شاركت لجنة متابعة العمل الحكومي في التصدي لجائحة كورونا، حيث جهزت حماس قرابة 1000 وحدة سكنية لاستضافة المسافرين ضمن الإجراءات الاحترازية.

تطور نوعي

وبيّن عوض أن المرحلة الثانية من خطة الحكومة لمواجهة الفيروس شهدت تطورًا نوعيًا في طبيعة الخدمات المقدمة للمستضافين في المدارس والفنادق، وغرف الحجر المجهزة بكل الاحتياجات الأساسية.

وأضاف عوض "حسب البرتوكول العالمي يخرج المواطن بعد 14 يوم بدون فحص، ولكن المتابعة الحكومية ورغم قلة الإمكانيات قررت فحص كافة المستضافين بالإضافة إلى انتهاء مدة الحجر التي تحولت لاحقا إلى 21 يومًا، حرصًا من الحكومة لمنع حدوث أي خلل في الإجراءات الاحترازية".

وأشار إلى سعي الحكومة بكافة مكوناتها لتعزيز ثقافة التباعد والوقاية، لتكون الجدار الأول في مواجهة الجائحة والتصدي لها.

إجراءات عاجلة

وتابع عوض "عملت المتابعة الحكومية على تطوير بعض الأقسام في المستشفيات للتعامل مع الجائحة رغم قلة الإمكانيات، حيث أن معظم المساعدات التي وصلت إلى فلسطين لم يدخل غزة منها إلا منحة واحدة وهذا لا يكفي".

وقال "قدمت متابعة العمل الحكومي ما يزيد عن 7 مليون دولار في إطار إجراءاتها الوقائية من فيروس كورونا، كما عملت على اعفاء السلع الأساسية من الرسوم، حرصا منها على توفير مخزون غذائي استراتيجي للتعامل مع الجائحة، بالإضافة إلى صرف مساعدات نقدية للسائقين والمزارعين والعمال".

وتابع "حرصت متابعة العمل الحكومي على تعزيز التفاعل مع كافة شرائح المجتمع والقوى الوطنية والإسلامية، من خلال اللقاءات والورش التفاعلية، على قاعدة الشراكة في التصدي لخطر كورونا".

وثمن عوض جهود الموظفين الذين يعملون على مدار الساعة رغم قلة الإمكانيات، ويقفون في خط المواجهة الأول لحماية شعبهم، بكل أمانة واقتدار.

الجدير بالذكر أن البرنامج الأسبوعي يبث عبر شاشة الأقصى، يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويعاد بث الحلقة صباح الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، ويُعاد البث أيضًا يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً.