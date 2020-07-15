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استئصال دودة حية من لوزة سيدة بعد تناولها وجبة شهيرة!

15 تموز / يوليو 2020 09:06

استئصال دودة حية من لوزة سيدة بعد تناولها وجبة شهيرة!
استئصال دودة حية من لوزة سيدة بعد تناولها وجبة شهيرة!

اخرج مجموعة من الأطباء البابانيين دودة حية من لوزة سيدة مريضة، بعد خمسة أيام من تناولها وجبة شهيرة.

وعانت السيدة البالغة من العمر 25 عامًا، التي لم يتم الكشف عن اسمها، في مارس/ آذار الماضي من التهاب في الحلق وألم في اللوزتين بعد خمسة أيام من تناول طبق من وجبة الساشيمي (وجبة تشبه السوشي تتضمن أسماك نيئة) في أحد المطاعم اليابانية.

وسرعان ما اكتشف الأطباء المشكلة، بعد توجهها إلى المستشفى، حيث عثر الفريق الطبي على دودة بطول 1.5 بوصة (3.81 سنتيمترا) تعيش داخل لوزتها اليسرى والتي من المحتمل أنها كانت داخل الأسماك التي تناولتها.

واستخدم الأطباء ملاقط معدنية لسحب الدودة، والتي كانت لا تزال على قيد الحياة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

عادة ما توجد الديدان المستديرة في الأسماك، حيث تتسبب عملية الطهي بقتلها، لكن الوجبات السريعة الشهيرة مثل السوشي أو الساشيمي، والتي تحتوي على أسماك غير مطهية أو نصف مطهية، قد تسبب بحدوث هذه المشكلات.

وتعلق الديدان في بعض الحالات بمنطقة الحلق بدلاً من الوصول إلى الأمعاء، حيث يمكن أن تسبب الألم والتهيج، بما في ذلك السعال المستمر.

وبحسب التقارير الطبية، تستقبل المستشفيات حوالي 700 إصابة بالديدان المستديرة المرتبطة بوجبات السوشي والساشيمي يتم الإبلاغ عنها بشكل متزايد مع استمرار شعبية هذه الوجبات بالنمو.

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