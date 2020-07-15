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حملة مداهمات واعتقالات في رام الله وطولكرم

15 تموز / يوليو 2020 09:23

طولكرم – الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، حملة مداهمات لعدة بلدات وقرى في مدينتي رام الله وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية شبان من رام الله بينهم أسير محرر، خلال مداهمات وتفتيش لمنازلهم.

وذكرت أن الاحتلال اعتقل الشاب حسني البرغوثي والشاب فلاديمير البرغوثي من بلدة كوبر، والشاب طه حسين البرغوثي، ومحمد وائل عطا من قرية شقبا، وحسام البرغوثي من قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال الأسير المحرر سليم راسم الريماوي، بعد مداهمة منزله وسط إطلاق قنابل الإنارة واندلاع مواجهات، إضافة لاعتقال المواطن حسني درّس من منزله في حي عين مصباح.

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد خضر مسعد شحادة (23 عاما)، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه في ضاحية اكتابا شرق طولكرم.

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