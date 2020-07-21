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صحيفة عبرية: الاحتلال يبذل جهودًا مضاعفة لتجنيد عملاء بغزة

17 تموز / يوليو 2020 05:11

مخابرات الاحتلال
مخابرات الاحتلال

الداخل المحتل-الرأي:

أكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن مخابرات الاحتلال تبذل جهودًا مضاعفة في تجنيد العملاء في قطاع غزة منذ الانسحاب منه، وبخاصة بعد الحرب التي شنتها حركة حماس على العملاء في القطاع.

وذكرت الصحيفة، أن حـماس حركة كثيرة الشك، تتابع بعناية، وترصد كل حركة مشبوهة وتقوم بفحصها، وهذا ما حصل مع القوة الخاصة التي تورطت في خانيونس في نوفمبر 2018 وانتهت العملية بمقتل نائب قائد العملية وإصابة ضابط آخر.

وأشارت إلى أن المتابعة التي تقوم بها حماس غير موجهة فقط للغرباء، ولكنها موجهة أيضاً للداخل، حيث تقوم الحركة باستمرار باعتقال واستجواب المشتبه بتخابرهم مع مخابرات الاحتلال، وأقدمت الحركة أكثر من مرة على إعدام من ثبت تورطه في التعاون مع الشاباك.

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