"الصحة العالمية" تحذر: تأجيل تطعيمات الأطفال كارثة تتجاوز خطورة كورونا

حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، من خطورة عدم حصول الأطفال على تطعيماتهم بسبب إجراءات كورونا وإمكانية أن يؤدى هذا الأمر لأمور أصعب من الوباء، وكتب تيدروس على حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "يمكن للأطفال الذين يفقدون التطعيم الروتينى بسبب COVID19 أن يؤدى إلى معاناة وموت أكبر يمكن تجنبهما من الوباء نفسه، يمكن توصيل اللقاحات بأمان حتى خلال هذه الأزمة".

وفى وقت سابق، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن الوضع العالمى لن يعود كما كان قبل تفشى فيروس كورونا ولكن يمكن التحكم في الأمر، وغرد تيدروس عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "لن يكون هناك عودة إلى الوضع الطبيعي القديم في المستقبل المنظور. ولكن هناك خارطة طريق لحالة يمكننا فيها التحكم في COVID19 والاستمرار في حياتنا".

وحرص تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على طمأنة سكان العالم على امكانية مواجهة كورونا قائلا: "بغض النظر عن مكان وجود بلد ما فى منحنى الوباء، لم يفت الأوان أبدًا لاتخاذ إجراءات حاسمة".

وكان قد أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن العالم ما زال في معركة حياة وعليه تقديم أفضل ما لديه للخروج من جائحة كورونا، وغرد تيدروس أدهانوم على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "نحن في خضم معركة حياتنا، وعلينا أن نفعل ما هو أفضل. ليس فقط الآن، ولكن للمستقبل. لأن هذه التهديدات لن تتوقف أبدًا ، وفي جميع الاحتمالات ستزداد سوءًا".

وطالب الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في رسالته الجميع بتأمل الوضع وتعزيز التعاون العالمي للسيطرة على هذا الوباء قائلا: "هذا هو الوقت للتأمل الذاتي ، لجميع المشاركين في استجابة COVID19 للنظر في المرآة. لإلقاء نظرة على العالم الذي نعيش فيه وإيجاد سبل لتعزيز تعاوننا، بينما نعمل معًا لإنقاذ الأرواح والسيطرة على هذا الوباء".