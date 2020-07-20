سمكة بملامح بشرية تظهر في ماليزيا

في واقعة غريبة وطريفة أثارت دهشة الكثير عبر منصات التواصل الإجتماعي، تم رصد سمكة غريبة تشبه ملامح فمها ملامح فم الإنسان.

ففي التفاصيل التي جاءت فقد عثر صياد في ماليزيا على سمكة تمتلك تضاريس تشبه ملامح فم الإنسان ووجهه.

وقد تم نشر الصورة عبر موقع التدوين تويتر، بشكل كبير، مما أثار دهشة الجميع بسبب تفاصيل السمكة وغرابة شكلها.

وتظهر الصورة سمكة لها أسنان وشفاه ولثة، مطابقة تقريبا لنظيرتها لدى الإنسان، مما يجعلها تمتلك ما يشبه وجه إنسان- على حد تعبير الكثير.

وذكرت وسائل إعلام محلية في ماليزيا أن السمكة الجديدة من نوع "زناد"، وهي فصيل يضم أكثر من 40 صنفا معروفا من الأسماك.

ليس هذا كل شيء، بل يعرف هذا النوع من السمك عدوانيته، لكن الصياديين يبحثون عنه لأنه مطلوب لأحواض أسماك الزينة، بسبب ألوانه الزاهية.

وقال ممثل للصندوق العالمي للحياة البرية، إن أسماك الزناد تنتشر في المنطقة الواقعة بين سيشل والحاجز المرجاني العظيم، بما يشمل ماليزيا.

وتشير تقديرات العلماء إلى وجود مليوني نوع من الأسماك التي لم يجر اكتشافها حتى الآن في المحيطات والبحار، التي تشكل نحو 71 بالمئة من مساحة الأرض.

وذكرت بعض التقارير أن متوسط طول أسماك هذه الفصيلة ما بين 20 إلى 50 سم ولكن هناك بعض الأنواع التي تصل إلى حوالي المتر وتعيش على عمق 50 متر تحت البحر.

وهي تعيش في المحيطات الاستوائية وشبه الاستوائية وتنتشر في المحيطين الهندي والهادي عند السواحل البحرية والشعاب المرجانية.

ليست هذه أول مرة يتم اكتشاف نوع غريب من الأسماك، ففي 2016، نال صياد روسي شهرة واسعة على مواقع التواصل بعد أن عرض حصيلة صيده التي شملت مخلوقات غريبة، لم يعرفها البشر من قبل.