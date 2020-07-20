وكالة الرأي الفلسطينية الحكم بالحبس 15 سنة لمروّج مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": دائرة الأشعة تجري 89 ألف فحص إشعاعي خلال النصف الأول من العام وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يقدم 30495 خدمة تصوير طبي منذ بداية عام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية تنظمان ورشة عمل حول “تجربة غزة في إدارة أزمة كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تواصل متابعة جهوزية سيارات النقل و الاسعاف لمواجهة فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تستلم قافلة من الأدوية والمحاليل من مؤسسة رحمة حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": قسم الكلية الصناعية يستلم “خمسة” أجهزة غسيل كلي وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الصحة النفسية تنهي فعاليات الحملة التوعوية حول ” مناهضة الانتحار “ وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام الحكومي" وشركة توزيع الكهرباء يبحثان التعاون الإعلامي المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تضبط 850 كيلو "سمك فاسد"
أخبار » عجائب وطرائف

سمكة بملامح بشرية تظهر في ماليزيا

18 تموز / يوليو 2020 09:16

1
1

في واقعة غريبة وطريفة أثارت دهشة الكثير عبر منصات التواصل الإجتماعي، تم رصد سمكة غريبة تشبه ملامح فمها ملامح فم الإنسان.

ففي التفاصيل التي جاءت فقد عثر صياد في ماليزيا على سمكة تمتلك تضاريس تشبه ملامح فم الإنسان ووجهه.

وقد تم نشر الصورة عبر موقع التدوين تويتر، بشكل كبير، مما أثار دهشة الجميع بسبب تفاصيل السمكة وغرابة شكلها.

وتظهر الصورة سمكة لها أسنان وشفاه ولثة، مطابقة تقريبا لنظيرتها لدى الإنسان، مما يجعلها تمتلك ما يشبه وجه إنسان- على حد تعبير الكثير.

وذكرت وسائل إعلام محلية في ماليزيا أن السمكة الجديدة من نوع "زناد"، وهي فصيل يضم أكثر من 40 صنفا معروفا من الأسماك.

ليس هذا كل شيء، بل يعرف هذا النوع من السمك عدوانيته، لكن الصياديين يبحثون عنه لأنه مطلوب لأحواض أسماك الزينة، بسبب ألوانه الزاهية.

وقال ممثل للصندوق العالمي للحياة البرية، إن أسماك الزناد تنتشر في المنطقة الواقعة بين سيشل والحاجز المرجاني العظيم، بما يشمل ماليزيا.

وتشير تقديرات العلماء إلى وجود مليوني نوع من الأسماك التي لم يجر اكتشافها حتى الآن في المحيطات والبحار، التي تشكل نحو 71 بالمئة من مساحة الأرض.

وذكرت بعض التقارير أن متوسط  طول أسماك هذه الفصيلة ما بين 20 إلى 50 سم ولكن هناك بعض الأنواع التي تصل إلى حوالي المتر وتعيش على عمق 50 متر تحت البحر.

وهي تعيش في المحيطات الاستوائية وشبه الاستوائية وتنتشر في المحيطين الهندي والهادي عند السواحل البحرية والشعاب المرجانية.

ليست هذه أول مرة يتم اكتشاف نوع غريب من الأسماك، ففي 2016، نال صياد روسي شهرة واسعة على مواقع التواصل بعد أن عرض حصيلة صيده التي شملت مخلوقات غريبة، لم يعرفها البشر من قبل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تختتم مشروع زيارات تهانينا للعام التاسع على التوالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟