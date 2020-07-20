http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2563) السبت 18/7/2020
أخبار فلسطينية
حماس: إسرائيل تحرك “إعلاما عربياً” لتغطي على فشل مخططاتها
ما حقيقة حذف غوغل وآبل لخارطة فلسطين؟- (تغريدات) لميس أنس
الصحة الفلسطينية: تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وفاة جديدة بـ"كورونا" في بيت كاحل غرب الخليل
"الداخلية والصحة" تنفذان مناورة لمحاكاة اكتشاف إصابات كورونا
"الخارجية": رحلة إجلاء للعالقين عبر شيكاغو في الثاني من الشهر المقبل
غزة: 3 حالات نشطة ولا إصابات جديدة
»"أوتشا": 31 مبنى يملكها فلسطينيون هُدمت أو صودرت خلال الأسبوعين الماضيين
60 إصابة جديدة بكورونا و1523 حالة تعاف بين الجالية الفلسطينية بالعالم
الجهاد الإسلامي: أي مساس بمصلى الرحمة هو عدوان على الأقصى
اشتية: تقديرات أن الوضع سيزداد سوءًا الشتاء المقبل
أخبار إسرائيلية
تضاعف أعداد المتظاهرين ضد نتنياهو
ضغوط متصاعدة على نتنياهو بعد تحميله مسؤولية عودة ارتفاع الإصابات بـ”كورونا”
9 وفيات وعشرات الإصابات بـ"كورونا" لدى الاحتلال
الاعلام العبري: محكمة الجنايات الدولية لم تتخذ قرارا بفتح تحقيق جنائي ضد اسرائيل
»غانتس يريد تأجيل تنفيذ الضم للتركيز على "تحسين أوضاع المستوطنين والفلسطينيين"
اخبار دولية
حالات الإصابة بكورونا تقترب من 14 مليونا والوفيات 590246 على مستوى العالم
البرلمان الماليزي يدعو لطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة
واشنطن تحث "اسرائيل" على عدم القيام بخطوات قد تمنع إقامة دولة فلسطينية
"الجنايات الدولية" تبدأ إجازتها دون اتخاذ قرار محاكمة "إسرائيل"
مايكل لينك: ممارسات اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني إهانة للعدالة ولسيادة القانون
خلال 100 ساعة : مليون مصاب جديد بكورونا حول العالم
أخبار عربية
10 إصابات بفيروس كورونا في مخيم الرشيدية بلبنان
الخارجية الأردنية تؤكد أهمية دور الاتحاد الأوروبي الرافض للضم
مباحثات أردنية أوروبية لمواجهة خطة "الضم"
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
قيادي بالجهاد يحذر الاحتلال: المساس بالأقصى والقدس خطوط حمر ودونها تهون الرقاب
فلسطين.. الصحة أعلنت عن حالات وفاة ومئات الإصابات والحكومة تصف الوضع بالصعب
غضب شعبي في الضفة رفضا للاستيطان والضم… مواجهات عند نقاط التماس توقع إصابات… ومسؤول…
حيفا” … سفيرة حرية جديدة تبصر النور لأب أسير في زنازين الاحتلال الإسرائيلي…
استمرار أعمال الهدم ومصادرة الأراضي وقلع الأشجار وحرق الحقول وفرض حقائق جديدة وتطبيق…
حماس”: “غوغل” و”أبل” انحازتا لرواية الاحتلال
الشرق الأوسط
عشرات الإصابات في مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية
تصاعد مطَّرد لإصابات «كوفيد ـ 19» في إسرائيل
الخليج الإماراتية
عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة
عرش نتنياهو يهتز
«إسرائيل» تعيد فرض قيود لمكافحة كوفيد-19
الأهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يمنع إقامة صلاة الجمعة في محافظة سلفيت
الصحة الفلسطينية: تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكاديميا فلسطينيا في القدس المحتلة
الشروق المصرية
بعثة فلسطين في أمستردام تطالب الحكومة والبرلمان الهولندي بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى
الغد الأردنية
ارتفاع وفيات كورونا في فلسطين إلى 57 حالة
بطريركية الروم الأرثوذكس تسترجع أراض استولى عليها الاحتلال عام 67
في تعاليم الصهيونية، كانت حياة اليهود دائماً أهم من الآخرين
اختناقات خلال قمع مسيرات مناهضة للاستيطان بالضفة وغزة
الشرق القطرية
تامر المسحال لـ الشرق: "شيتي وشركاؤه" الأكثر تعقيدا ضمن تحقيقات "ما خفي أعظم"
إغلاق شامل لجميع محافظات الضفة الغربية لمواجهة انتشار كورونا
"غوغل" و "آبل" يحذفان دولة فلسطين من خرائطهما المعتمدة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"حماس": الاحتلال يحرك إعلامًا عربيًا ليغطي على فشله
حقيقة حذف غوغل وآبل لخارطة فلسطين!
تقرير قدري أبو بكر لـ"فلسطين": تجميد زيارات أهالي الأسرى بسبب تصاعد "كورونا"
تقرير خمايسي لـ"فلسطين": قرار "محكمة حيفا" بحق الشيخ صلاح مدعوم سياسيًّا وأمنيًّا
عبد الهادي: التصدي لـ"الضم" يمرّ من بوابة المقاومة والوحدة
القدس المحلية
الرجوب يقرر إغلاق كفر ذان بعد ارتفاع إصابات كورونا
وفاة ستيني مصاب بفايروس كورونا في الخليل
92 اصابة بفيروس كورونا في القدس وانتشار كبير في أحياء القدس الشرقية
مصرع مواطن دهسًا بجوار بؤرة استيطانية قرب رام الله
تطبيق حكومي لتعقب مرضى فيروس كورونا بمحافظة الخليل للحد من مخالفة الحجر المنزلي
الخارجية": 60 إصابة جديدة و1523 حالة تعاف في صفوف الجاليات الفلسطينية
جولة تعريفية بالبلدات المهددة بالضم في الاغوار
مستوطنون ينصبون خياما على قمة جبل صبيح جنوب نابلس
إصابات خلال قمع فعالية ضد الاستيطان في عصيرة الشمالية
الحياة الجديدة
الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيًا
10 آلاف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك
خريشي: سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق شعبنا مستمرة منذ بدء
الأيام
»معدلات قبول الطلاب الذكور في جامعات غزة أقل منها للإناث!
»تفشي الجائحة يعمّق معاناة سكان مخيمات الضفة
»مستوطنون يعتدون على أراضي كفر اللبد وبيتا
»الكيلة: المنحنى الوبائي لا يزال في صعود ومتعدد البؤر
»مصرع مواطن دهساً شرق رام الله وطفلة في الخليل
وكالة صفا
الأب مانويل مسلم يعدد "كوارث تاريخية" حلت بكنائس ومساجد فلسطين
تقرير إسرائيلي: حماس تُعقِّد مهمة تجنيد العملاء في القطاع
الاحتلال يعتقل الأكاديمي عماد البرغوثي بالقدس
إصابات خلال قمع فعالية ضد بؤرة استيطانية بنابلس
الاحتلال يصادق على البدء بشق شوارع التفافية جديدة بالضفة
الفصائل برفح تطالب عائلة الصوفي برفع الغطاء عن قتلة القيق
لجنة: أجهزة السلطة "ترتكب أكثر من 186 انتهاكًا" بيونيو
وكالة الرأي الفلسطينية
الداخلية تُنظم مسيراً للدفعة الأولى من دورة المستجدين
صحيفة عبرية: الاحتلال يبذل جهودًا مضاعفة لتجنيد عملاء بغزة
حبيب: الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخططات العدو
محكمة الاحتلال تمدد اعتقال اسيرين من مدينة جنين
مواطنون يؤدون صلاة الجمعة على أراضي "خلة حسان" المهددة
فلسطين اليوم
الشيخ رائد صلاح: الأقصى في "خطر" والاحتلال يمهد لمرحلة بناء "الهيكل" على أنقاضه
بالفيديو.. القائد «محمود الحيلة».. رجل الإمداد الأول في فلسطين
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يطل يوم غدٍ السبت عبر قناة فلسطين اليوم
محافظ جنين يقرر إغلاق بلدة كفرذان بسبب كورونا
إصابة 10 فلسطينيين بفيروس كورونا في مخيم الرشيدية جنوب لبنان
مسؤول أمني إسرائيلي: السلطة اعتقلت فلسطينيين أيدوا خطة الضم عبر قناة إسرائيلية
صحة غزة: نجحنا في إدارة ملف جائحة كورونا ولكن هناك أمر ضروري
سما نيوز
الاعلام العبري: محكمة الجنايات الدولية لم تتخذ قرارا بفتح تحقيق جنائي ضد اسرائيل
جيروزالم بوست: تركيا تتحول إلى تهديد خطير لإسرائيل.. وتسعى لشق طرق عبر حماس في غزة
ضغوط متصاعدة على نتننياهو بعد عودة الإصابات بكورونا المستجد الى الارتفاع
وزيرة الصحة: المنحنى الوبائي بالمحافظات الفلسطينية لا يزال في الصعود ومتعدد البؤر...
أبو الريش: نعمل بمسؤولية عالية لحماية غزة من "كورونا"
ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الجيش الإسرائيلي
مستوطنون ينصبون خياما على قمة جبل صبيح جنوب نابلس
عرب 48
الضفة الغربية: وفاة رجل بكورونا وفرض الإغلاق التام على كفردان بجنين
عشرات الإصابات إثر تفريق جيش الاحتلال لمسيرات في الضفة الغربية
غزة: مسيرة رافضة لممارسات الاحتلال في القدس
وكالة وفا
وقفة في جنين دعما لنقيب الصحفيين
"الخارجية": رحلة إجلاء للعالقين عبر شيكاغو في ..
الاحتلال يمنع صلاة الجمعة على الأراضي المهددة
أهالي بديا يؤدون صلاة الجمعة على أراضي "خلة ح ...
الاقتصاد تغلق 110 منشآت تجارية وصناعية مخالفة
حدث في مثل هذا اليوم
- 18 تموز (يوليو)
- 1947 البريطانيون يتصدون قرب الساحل الفلسطيني لسفينة "إكسودوس" (الخروج) التي تحمل أربعة آلاف مهاجر يهودي غير شرعي إلى فلسطين، وتأمرها بالعودة من حيث أتت (ألمانيا).
- 1948م بدء سريان الهدنة الثانية في تمام الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم, وتقرر وقف القتال في جميع أنحاء فلسطين بناء على قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948).
- 1290 م ملك إنكلترا إدوارد الأول (1239 - 1307) يأمر بطرد جميع اليهود من بلاده.