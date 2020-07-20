غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2563) السبت 18/7/2020

أخبار فلسطينية﻿

حماس: إسرائيل تحرك “إعلاما عربياً” لتغطي على فشل مخططاتها

ما حقيقة حذف غوغل وآبل لخارطة فلسطين؟- (تغريدات) لميس أنس

الصحة الفلسطينية: تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة جديدة بـ"كورونا" في بيت كاحل غرب الخليل

"الداخلية والصحة" تنفذان مناورة لمحاكاة اكتشاف إصابات كورونا

" الخارجية": رحلة إجلاء للعالقين عبر شيكاغو في الثاني من الشهر المقبل

غزة: 3 حالات نشطة ولا إصابات جديدة

»"أوتشا": 31 مبنى يملكها فلسطينيون هُدمت أو صودرت خلال الأسبوعين الماضيين

أخبار إسرائيلية

»غانتس يريد تأجيل تنفيذ الضم للتركيز على "تحسين أوضاع المستوطنين والفلسطينيين"

اخبار دولية

البرلمان الماليزي يدعو لطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة

أخبار عربية

الخارجية الأردنية تؤكد أهمية دور الاتحاد الأوروبي الرافض للضم

﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

فلسطين.. الصحة أعلنت عن حالات وفاة ومئات الإصابات والحكومة تصف الوضع بالصعب

غضب شعبي في الضفة رفضا للاستيطان والضم… مواجهات عند نقاط التماس توقع إصابات… ومسؤول…

حيفا” … سفيرة حرية جديدة تبصر النور لأب أسير في زنازين الاحتلال الإسرائيلي…

حماس”: “غوغل” و”أبل” انحازتا لرواية الاحتلال

الشرق الأوسط

عشرات الإصابات في مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية

تصاعد مطَّرد لإصابات «كوفيد ـ 19» في إسرائيل

الخليج الإماراتية

عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة

عرش نتنياهو يهتز

«إسرائيل» تعيد فرض قيود لمكافحة كوفيد-19

الأهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يمنع إقامة صلاة الجمعة في محافظة سلفيت

الصحة الفلسطينية: تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكاديميا فلسطينيا في القدس المحتلة

الشروق المصرية

بعثة فلسطين في أمستردام تطالب الحكومة والبرلمان الهولندي بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الرجوب يقرر إغلاق كفر ذان بعد ارتفاع إصابات كورونا

وفاة ستيني مصاب بفايروس كورونا في الخليل

مصرع مواطن دهسًا بجوار بؤرة استيطانية قرب رام الله

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

تطبيق حكومي لتعقب مرضى فيروس كورونا بمحافظة الخليل للحد من مخالفة الحجر المنزلي

الخارجية": 60 إصابة جديدة و1523 حالة تعاف في صفوف الجاليات الفلسطينية

جولة تعريفية بالبلدات المهددة بالضم في الاغوار

مستوطنون ينصبون خياما على قمة جبل صبيح جنوب نابلس

إصابات خلال قمع فعالية ضد الاستيطان في عصيرة الشمالية

الحياة الجديدة

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيًا

10 آلاف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك

خريشي: سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق شعبنا مستمرة منذ بدء

الأيام

»معدلات قبول الطلاب الذكور في جامعات غزة أقل منها للإناث!

»تفشي الجائحة يعمّق معاناة سكان مخيمات الضفة

»مستوطنون يعتدون على أراضي كفر اللبد وبيتا

»الكيلة: المنحنى الوبائي لا يزال في صعود ومتعدد البؤر

»مصرع مواطن دهساً شرق رام الله وطفلة في الخليل

وكالة صفا

رفح الفصائل ب تطالب عائلة الصوفي برفع الغطاء عن قتلة القيق

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

غزة صحة : نجحنا في إدارة ملف جائحة كورونا ولكن هناك أمر ضروري

سما نيوز

الاعلام العبري: محكمة الجنايات الدولية لم تتخذ قرارا بفتح تحقيق جنائي ضد اسرائيل

جيروزالم بوست: تركيا تتحول إلى تهديد خطير لإسرائيل.. وتسعى لشق طرق عبر حماس في غزة

ضغوط متصاعدة على نتننياهو بعد عودة الإصابات بكورونا المستجد الى الارتفاع

وزيرة الصحة: المنحنى الوبائي بالمحافظات الفلسطينية لا يزال في الصعود ومتعدد البؤر...

عرب 48

الضفة الغربية: وفاة رجل بكورونا وفرض الإغلاق التام على كفردان بجنين

عشرات الإصابات إثر تفريق جيش الاحتلال لمسيرات في الضفة الغربية

غزة: مسيرة رافضة لممارسات الاحتلال في القدس

وكالة وفا

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