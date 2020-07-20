الداخلية تنفذ اليوم مناورة لمحاكاة اكتشاف إصابة بـ"كورونا"

غزة – الرأي:

تنفذ وزارة الداخلية والأمن الوطني، مناورة لمحاكاة اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في حي سكني مكتظ بمدينة غزة، وذلك صباح اليوم السبت من الساعة 11:00 صباحاً حتى 13:00 ظهراً.

وستجرى المناورة في النطاق الجغرافي، المتمثل بمنطقة حي النصر غرب مدينة غزة، وذلك في (المربع السكني الممتد من: مفترق العيون/ الجلاء بشارع النصر غرباً - مفترق العيون/ الجلاء بشارع الجلاء شرقاً – مفترق الغفري جنوباً – مفترق اللبابيدي غرباً حتى مفترق العيون/ الجلاء شمالاً).

واستعرضت الوزارة جملة من التعليمات والإرشادات التي يجب على المواطنين الالتزام بها وهي تشمل:

- سيتم فرض حظر التجوال ومنع التحرك للمواطنين والمركبات في المنطقة المذكورة والتزام البيوت بشكل كامل خلال وقت المناورة، ومنع الدخول أو الخروج من تلك المنطقة.

- إغلاق جميع المحلات والمتاجر والمنشآت العامة والخاصة الواقعة في نطاق المنطقة المذكورة.

- تطبيق الفصل بين محافظات القطاع مع بدء المناورة لعدة دقائق، ومنع حركة تنقل المواطنين والمركبات بينها.

- تعليق إقامة صلاة الظهر في المساجد المتواجدة ضمن النطاق الجغرافي للمناورة.

- ستكون هناك حركة نشطة لمركبات الإسعاف والشرطة وأجهزة الأمن.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين بضرورة التعاون مع الجهات المختصة تحقيقاً للمصلحة العامة.