أبو الريش يترأس اجتماعالفحص الجهوزية حال وجود اصابة بمنطقة سكنية

غزة-الرأي



ترأس وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش اجتماعا لغرفة عمليات الطوارئ ورؤساء لجان الطوارئ الفرعية بالمحافظات ، لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ مناورة فحص الجهوزية حال اكتشاف اصابة بفيروس كورونا داخل المجتمع .

وقال د. أبو الريش : ” ان مستوى النجاح الذي تحقق في ادارة ملف جائحة كورونا يتطلب المزيد من العمل بمسئولية عالية لحماية قطاع غزة من خطر الفيروس .

وأضاف ان مناورة اليوم تأتي لقياس مدى جهوزية الجهات الحكومية للتعامل مع أي سيناريوهات وفق الخطط الموضوعة .

هذا ومن المقرر ان تنفذ وزارتي الصحة والداخلية ياليوم مناورة ميدانية تحاكي رصد وتسجيل اصابة بفايروس كورونا داخل أحد المناطق السكنية ، في اطار قياس وتقييم جهوزية المؤسسات الحكومية للتعامل مع مختلف السيناريوهات .