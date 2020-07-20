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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

أبو الريش يترأس اجتماعالفحص الجهوزية حال وجود اصابة بمنطقة سكنية

18 تموز / يوليو 2020 10:30

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غزة-الرأي


ترأس وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش اجتماعا لغرفة عمليات الطوارئ ورؤساء لجان الطوارئ الفرعية بالمحافظات ، لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ مناورة فحص الجهوزية حال اكتشاف اصابة بفيروس كورونا داخل المجتمع .

وقال د. أبو الريش : ” ان مستوى النجاح الذي تحقق في ادارة ملف جائحة كورونا يتطلب المزيد من العمل بمسئولية عالية لحماية قطاع غزة من خطر الفيروس .

وأضاف ان مناورة اليوم تأتي لقياس مدى جهوزية الجهات الحكومية للتعامل مع أي سيناريوهات وفق الخطط الموضوعة .

هذا ومن المقرر ان تنفذ وزارتي الصحة والداخلية ياليوم  مناورة ميدانية تحاكي رصد وتسجيل اصابة بفايروس كورونا داخل أحد المناطق السكنية ، في اطار قياس وتقييم جهوزية المؤسسات الحكومية للتعامل مع مختلف السيناريوهات .

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