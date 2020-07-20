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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

نحو 14 مليون مصاب بفيروس "كورونا" في العالم

18 تموز / يوليو 2020 11:32

الرأي – وكالات:

أشارت أخر الإحصاءات حتى يوم أمس الجمعة، إلى أن أكثر من 13.91 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 590,246 شخصا قد توفوا بسببه.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة، منذ اكتشاف أول حالات في الصين في كانون الأول/ ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 138,290 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و595,660 حالة إصابة.

وحلت البرازيل في المركز الثاني، مسجلة 76,688 حالة وفاة، ومليوني إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث، مسجلة 25602 حالة وفاة، وأكثر من مليون حالة إصابة.

وفي المركز الرابع، روسيا، مسجلة 12,123 حالة وفاة، و759,203 حالة إصابة.

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