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البزم: انتهاء المناورة التدريبية المشتركة لمواجهة فيروس كورونا

18 تموز / يوليو 2020 02:28

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غزة-الرأي

 أنهت وزارتا الداخلية والصحة بقطاع غزة المناورة التدريبية المشتركة، في إطار الجهوزية ورفع الكفاءة لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه في قطاع غزة، والتي عقدت  يوم السبت في حي النصر غرب مدينة غزة.

وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية "قامت الأجهزة المختصة بدورها في تلك المناورة وفق السيناريوهات المُعدة مسبقاً بهذا الخصوص، وتقوم لجنة حكومية مختصة بتقييم هذه المناورة ودراسة كافة الملاحظات."

وأضاف "نُسجّل شكرنا للمواطنين الكرام على تعاونهم في تنفيذ المناورة، واستجابتهم لكافة التعليمات والإرشادات بهذا الخصوص، ما ساعدنا بشكل مباشر في إنجاح تنفيذ المناورة بكافة سيناريوهاتها وتفاصيلها كما خطط لها."

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