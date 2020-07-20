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السعودية تعلن موعد تحري هلال ذي الحجة

18 تموز / يوليو 2020 06:44

وكالات-الرأي:

أعلنت المحكمة العليا السعودية، اليوم السبت، عن موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، داعيةً إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة، مساء يوم الاثنين 29 ذي القعدة، الموافق 20 يوليو/ تموز.

وطالبت المحكمة العليا ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

ودعت المحكمة من لديه القدرة على الترائي إلى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.

وتوقعت مراكز فلكية عديدة أن يكون يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو/ تموز غرة شهر ذي الحجة، على أن تكون وقفة عرفة يوم الخميس 30 يوليو، والجمعة أول أيام عيد الأضحى.

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