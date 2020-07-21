أسعار العملات مقابل الشيقل

غزة- الرأي:

أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي جاءت اليوم الأحد على النحو التالي:

الدولار الأمريكي:3.43 شيكل

الدينار الأردني:4.84 شيكل

اليورو الأوروبي:3.92 شيكل

الجنيه المصري:0.21 شيكل