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أسعار العملات مقابل الشيقل

19 تموز / يوليو 2020 08:13

غزة- الرأي:

أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل الإسرائيلي جاءت اليوم الأحد على النحو التالي:

الدولار الأمريكي:3.43 شيكل

الدينار الأردني:4.84 شيكل

اليورو الأوروبي:3.92 شيكل

الجنيه المصري:0.21 شيكل

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