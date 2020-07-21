وكالة الرأي الفلسطينية إعلاميون يناقشون بلورة رؤية جديدة لمهرجان العودة الدولي للأفلام وكالة الرأي الفلسطينية "عطاء فلسطين" تعلن عن الفائزين بمسابقة كتابة القصص القصيرة لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تكرم الناجحين في الثانوية العامة من أبناء موظفيها وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المالية تجدد اتفاقيتها مع الجامعة الاسلامية وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف الشمال يتفقد المخيم القرآني لتحفيظ القران بمسجد أبي حنيفة وكالة الرأي الفلسطينية واقع عمال غزة..كورونا يزيد الطين بلة (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع خــروف "عقيقة" عـلى عـائلات مستورة بغـزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة ينظم ورشة عمل حول "العودة الأمنة للمدارس" وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بأوقاف رفح يعقد اجتماعًا مع ممثلي الدعوة المجتمعية بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف يبحث مع الادارة العامة للزكاة ملفات لجان غزة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم

19 تموز / يوليو 2020 08:15

غزة- الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة صافيا بوجه عام، ومعتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى عربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، الثلاثاء، صافيا بوجه عام وحارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.  

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يناقشون بلورة رؤية جديدة لمهرجان العودة الدولي للأفلام

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟