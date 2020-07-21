الفرق بين سماعة الرأس المفتوحة ومغلقة الظهر؟

عند محاولة شراء سماعة رأس للكمبيوتر يجد المستخدمين أمامه العديد من الأنواع ذات الأشكال والاحجام والمواصفات المختلفة، حيث يأتى من ضمن ذات سماعات رأس مفتوحة الظهر وسماعات أخرى مغلقة الظهر وفيما يلى نعرض مقارنة توضح الفرق بينهما كما يلى:

سماعة الرأس مفتوحة الظهر

هي عبارة عن سماعة يكون ظهرها مغطى بشبكة مثقوبة، وتتميز بكونها تعرض الموسيقي بشكل استريو مما يجعل الموسيقى أكثر واقعية، وذلك بسبب طريقة مرور الموجات الصوتية الذي يسمح لها بالخروج خارج السماعة والمرور خلالها، كما أنها تضمن تهوية بشكل دائم أثناء ارتدائها خاصة خلال استخدامها لفترات طويلة، مام يمنع التعرق.

لكن أبرز عيوبها هو عدم قدرتها على عزل الصوت بشكل تام، حيث لا توفر تجربة استماع أفضل في الأماكن المغلقة الصاخبة، كما أن وجود تلك الثقوب في السماعة يسمح للصوت بالخروج منها، وهو ما قد يتسبب في سماع من هُم بجانبك ما تسمعه.

- السماعة مغلقة الظهر

هي سماعة منتشرة بشكل كبير، وتتميز بعزلها العالي للضوضاء في الأماكن الصاخبة، حيث لا تسمح بمرور الموجات الصوتية للخارج أو للداخل، كما أنها قادرة على توفير تجربة استماع جيدة للغاية بالنسبة لمستويات الصوت الدقيقة، لكنها قد تؤثر بالسلب بشكل كبير على الأُذن والذي قد تصل إلى الشعور الكبير بالألم.

إلا أنه على عكس السماعات مفتوحة الظهر، فإنها تتسبب في تراكم العرق على الأذن، مما قد يتسبب بطبيعة الحال في انبعاث رائحة سيئة منها، لكن أيضا تعد هذه السماعات هي الخيار الأمثل للاستماع للمُوسيقى أثناء التواجد في المركبات دون قيادتها، فهي تعزلك تماماً عن كل ما حولك.