غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2564) الاحد 19/7/2020

أخبار فلسطينية﻿

منظمة التحرير ترحّب بتقرير حقوقي أممي

عريقات يطالب بإطلاق سراح الأسرى المرضى

الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت للاطمئنان على صحته

«التحرير الفلسطينية»: التصريحات الأمريكية بالإبقاء على دولة فلسطين جاءت نتيجة ضغط المجتمع الدولي

الصحة الفلسطينية: 4 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 62

هنية: قطر الدولة الأولى في دعم الشعب الفلسطيني داخلياً وخارجياً

" غزة : لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا

أخبار إسرائيلية

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون احتجاجا على سياسات الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا

تسجيل 1009 إصابات جديدة بكورونا المستجد في إسرائيل والوفيات تناهز الـ400 حالة

يديعوت: إصابة 10 جنود من لواء جفعاتي بفيروس كورونا

اخبار دولية

أكثر من 600 ألف وفاة في العالم جرّاء فيروس كورونا

غوتيريش: جائحة كورونا أظهرت تنامي انعدام المساواة وثغرات الحماية الاجتماعية

أخبار عربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

انتقادات فلسطينية لشركتي غوغل وآبل الأمريكيتين بسبب خريطة فلسطين

الجهاد الإسلامي: “غوغل” و”أبل” منحازتان للاحتلال

اختناق فلسطينيين إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة

تسجيل 3 حالات وفاة و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية

الشرق الأوسط

الفلسطينيون يستعدون للتعامل مع {السيناريوهات الأسوأ} لـ{كورونا}

الفلسطينيون يطلبون من «الجنائية الدولية» التحقيق في الجرائم الإسرائيلية

منظمة التحرير ترحّب بتقرير حقوقي أممي

الخليج الإماراتية

مســؤول فلســطيـني ينـفـــي تأجيل فتح تحقيق بجرائم الاحتلال -

الشروق المصرية

الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت للاطمئنان على صحته

الحكومة الفلسطينية تقرر استمرار العمل بالإجراءات الحالية للحد من تفشي كورونا

الغد الأردنية

الشرق القطرية

هنية: قطر الدولة الأولى في دعم الشعب الفلسطيني داخلياً وخارجياً

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الأونروا: العام الدراسي بغزة سيبدأ في الثامن من الشهر المقبل

اعتقال مواطنين في طولكرم

مصرع شاب وإصابة آخرَين جراء انقلاب مركبة في الخليل

الديك لـ"القدس": أجلينا 18,008 عالقين.. وآخر الرحلات المعلنة للإجلاء

إصابة 3 شبان بالرصاص واعتقال رابع خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة

حزن وقلق تعيشههما عائلة الأسير المريض سليمان أبو رويس..

الاحتلال يرفض تسليم جثمان الأسير الغرابلي

الخارجية": فتح مكاتب التصديقات اعتبارا من يوم غد لتقديم الخدمات

السيطرة على حريق أشجار إمتد لمساحة واسعة جنوب جنين

الاحتلال يُعيق تنظيف مقبرة باب الرحمة

الحياة الجديدة

مصرع شاب وإصابة آخرين جراء حادث سير ذاتي في الخليل

فرخة تنجح في زراعة الفستق الحلبي لأول مرة

الحكومة تقرر استمرار العمل بالإجراءات الحالية للحد من انتشار فيروس "كورونا"

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيًا

اشتية خلال اجتماع لجنة الوبائيات يبحث السيناريوهات المتوقعة للحالة الوبائية

الأيام

»العالقون يطالبون بتسريع فتح معبر رفح لعودتهم

»في جامعات غزة: عندما تعاقَب الفتيات على تفوقهن

»الشرطة تغلق 379 متجراً لمخالفين في جنين وبيت لحم

» الحياة تعود إلى طبيعتها اليوم مع نفس القيود واستمرار الإغلاق يومي الخميس...

» "اتحاد الصناعات" يرفع للحكومة خطة إنقاذ وتدخلات لإنعاش القطاع الصناعي

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

المستشار القضائي الاسرائيلي يطالب بتسريع إجراءات محاكمة نتنياهو

النخالة يتحدث عن عدوان 2014: المقاومة كسرت الخطوط الحمراء.. وهيبة إسرائيل كسرت أمام غزة

ملحم يوضح بشأن موعد ونسبة رواتب الموظفين.. ويؤكد: لا جديد فيما يتعلق بأموال المقاصة

وفاة 4 مواطنين من الخليل متأثرين بإصابتهم بـ"كورونا" يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 62

الحكومة تتخذ عدة قرارات لمواجهة كورونا: منع الحركة بشكل كامل من مساء الخميس حتى صباح الاحد

إصابة 3 شبان بالرصاص واعتقال رابع خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة

عرب 48

مواجهات واعتقالات في نابلس والخليل

وزير الاتصالات الفلسطيني يدرس بديل "جوجل"

مخيم الجلزون: الاحتلال يعتقل 3 شبان بادعاء محاولتهم تنفيذ عملية

وكالة وفا

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