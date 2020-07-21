http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2564) الاحد 19/7/2020
أخبار فلسطينية
منظمة التحرير ترحّب بتقرير حقوقي أممي
عريقات يطالب بإطلاق سراح الأسرى المرضى
الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت للاطمئنان على صحته
«التحرير الفلسطينية»: التصريحات الأمريكية بالإبقاء على دولة فلسطين جاءت نتيجة ضغط المجتمع الدولي
الصحة الفلسطينية: 4 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 62
“إسرائيل” تتنفس الصعداء لتأجيل “الجنائية الدولية” قرار اتهامها
هنية: قطر الدولة الأولى في دعم الشعب الفلسطيني داخلياً وخارجياً
خاص الخطيب: أوقاف القدس لا تخضَع لمحاكم الاحتلال
الخارجية: 182 حالة وفاة و3614 اصابة في صفوف جالياتنا في العالم
غزة: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا"
استطلاع رأي: هنية يتفوق على عباس بانتخابات رئاسية
أخبار إسرائيلية
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون احتجاجا على سياسات الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا
تسجيل 1009 إصابات جديدة بكورونا المستجد في إسرائيل والوفيات تناهز الـ400 حالة
سلسلة تظاهرات في (إسرائيل) للمطالبة باستقالة نتنياهو
8 حالات وفاة و1745 في إسرائيل خلال 24 ساعة
يديعوت: إصابة 10 جنود من لواء جفعاتي بفيروس كورونا
اخبار دولية
الإصابات المؤكدة بكورونا في العالم تتجاوز 14 مليون حالة والوفيات تتخطى حاجز 602 ألف
أكثر من 600 ألف وفاة في العالم جرّاء فيروس كورونا
غوتيريش: جائحة كورونا أظهرت تنامي انعدام المساواة وثغرات الحماية الاجتماعية
أخبار عربية
الصيد في الماء العكر... رسالة عاجلة من مزارعي جنوب السودان إلى الاحتلال الإسرائيلي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إسرائيل تجبر فلسطينيا ونجله على هدم منزليهما في القدس- (فيديو)
انتقادات فلسطينية لشركتي غوغل وآبل الأمريكيتين بسبب خريطة فلسطين
الجهاد الإسلامي: “غوغل” و”أبل” منحازتان للاحتلال
اختناق فلسطينيين إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة
تسجيل 3 حالات وفاة و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية
الشرق الأوسط
الفلسطينيون يستعدون للتعامل مع {السيناريوهات الأسوأ} لـ{كورونا}
الفلسطينيون يطلبون من «الجنائية الدولية» التحقيق في الجرائم الإسرائيلية
منظمة التحرير ترحّب بتقرير حقوقي أممي
الخليج الإماراتية
مســؤول فلســطيـني ينـفـــي تأجيل فتح تحقيق بجرائم الاحتلال -
الشروق المصرية
الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت للاطمئنان على صحته
الحكومة الفلسطينية تقرر استمرار العمل بالإجراءات الحالية للحد من تفشي كورونا
الغد الأردنية
“التحرير الفلسطينية”: مشروع قانون عنصري أمام “الكنيست” “يُشرعن” الضم الإسرائيلي
“إسرائيل” تتنفس الصعداء لتأجيل “الجنائية الدولية” قرار اتهامها
الشرق القطرية
هنية: قطر الدولة الأولى في دعم الشعب الفلسطيني داخلياً وخارجياً
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير "جبل صبيح" بنابلس.. الاستيطان والتهويد يغزوان أراضي الضفة
مصرع شاب وإصابة آخرين جراء حادث في الخليل
قوات الاحتلال تحتجز عددا من الشبان وسط الخليل
الاحتلال يرفض تسليم جثمان الأسير الغرابلي
4 وفيات بكورونا بالضفة يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 62
"حماس": شطب "غوغل" و"أبل" فلسطين من خرائطهما الدولية انحياز لرواية الاحتلال
إصابة عشرات المواطنين في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة
"الجبهة الشعبية" تبحث في لبنان مخاطر "صفقة القرن"
القدس المحلية
الأونروا: العام الدراسي بغزة سيبدأ في الثامن من الشهر المقبل
مصرع شاب وإصابة آخرَين جراء انقلاب مركبة في الخليل
الديك لـ"القدس": أجلينا 18,008 عالقين.. وآخر الرحلات المعلنة للإجلاء
إصابة 3 شبان بالرصاص واعتقال رابع خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة
حزن وقلق تعيشههما عائلة الأسير المريض سليمان أبو رويس..
الاحتلال يرفض تسليم جثمان الأسير الغرابلي
الخارجية": فتح مكاتب التصديقات اعتبارا من يوم غد لتقديم الخدمات
السيطرة على حريق أشجار إمتد لمساحة واسعة جنوب جنين
الاحتلال يُعيق تنظيف مقبرة باب الرحمة
الحياة الجديدة
مصرع شاب وإصابة آخرين جراء حادث سير ذاتي في الخليل
فرخة تنجح في زراعة الفستق الحلبي لأول مرة
الحكومة تقرر استمرار العمل بالإجراءات الحالية للحد من انتشار فيروس "كورونا"
الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيًا
اشتية خلال اجتماع لجنة الوبائيات يبحث السيناريوهات المتوقعة للحالة الوبائية
الأيام
»العالقون يطالبون بتسريع فتح معبر رفح لعودتهم
»في جامعات غزة: عندما تعاقَب الفتيات على تفوقهن
»الشرطة تغلق 379 متجراً لمخالفين في جنين وبيت لحم
» الحياة تعود إلى طبيعتها اليوم مع نفس القيود واستمرار الإغلاق يومي الخميس...
» "اتحاد الصناعات" يرفع للحكومة خطة إنقاذ وتدخلات لإنعاش القطاع الصناعي
وكالة صفا
زوارق الاحتلال تهاجم الصيادين ببحر غزة
إصابة شابين واعتقال آخرين بمداهمات للاحتلال في الضفة
النخالة: "الحياة ليست مفاوضات" وغزة سترد على أي عدوان
مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية
الصحة: 6 وفيات بكورونا في الضفة اليوم
الحكومة تقرر استمرار الإجراءات المشددة أسبوعًا إضافيًا
وكالة الرأي الفلسطينية
فلسطين اليوم
القائد النخالة: المقاومة كسرت الخطوط الحمراء في التعامل مع العدو وغزة سترد على أي عدوان مهما كان حجمه
الحكومة تقرر استمرار العمل بالإجراءات الحالية للحد من انتشار فيروس "كورونا"
تعليمات لتفادي تأثير موجه الحر على مزارع الابقار بغزة
"التربية" تعلن عن منح دراسية في كوبا
سما نيوز
المستشار القضائي الاسرائيلي يطالب بتسريع إجراءات محاكمة نتنياهو
النخالة يتحدث عن عدوان 2014: المقاومة كسرت الخطوط الحمراء.. وهيبة إسرائيل كسرت أمام غزة
ملحم يوضح بشأن موعد ونسبة رواتب الموظفين.. ويؤكد: لا جديد فيما يتعلق بأموال المقاصة
وفاة 4 مواطنين من الخليل متأثرين بإصابتهم بـ"كورونا" يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 62
الحكومة تتخذ عدة قرارات لمواجهة كورونا: منع الحركة بشكل كامل من مساء الخميس حتى صباح الاحد
إصابة 3 شبان بالرصاص واعتقال رابع خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة
القدس تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا
مصرع شاب وإصابة آخرين جراء حادث سير ذاتي في الخليل
رئيس متابعة العمل الحكومي: مناورة اليوم أثبتت جهوزية الوزارات بمواجهة كورونا
الشرطة تنظم حملة تعقيم في مخيم الأمعري برام الله
عرب 48
مواجهات واعتقالات في نابلس والخليل
وزير الاتصالات الفلسطيني يدرس بديل "جوجل"
مخيم الجلزون: الاحتلال يعتقل 3 شبان بادعاء محاولتهم تنفيذ عملية
وكالة وفا
قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من طولكرم
شرطة جنين وبيت لحم تغلق 379 متجرا وتقبض وتحرر .
قوات الاحتلال تحتجز عددا من الشبان وسط الخليل
حدث في مثل هذا اليوم
- 19 تموز (يوليو)
- 2006 ستة قتلى و14 جريحاً وتدمير 4 دبابات في صفوف جيش الاحتلال خلال اشتباكاتٍ عنيفة مع المقاومة اللبنانيّة قرب الحدود الشماليّة لفلسطين.
- 2006 استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة مقاومين برصاص الاحتلال الصهيونيّ في نابلس خلال حملة صهيونية استهدفت المدينة، وإصابة أكثر من 25 فلسطينياً وتدمير كامل لمقرّ المقاطعة.
- 2006 استشهاد ستة فلسطينيّين بينهم المجاهدان القسّاميّان محمد أبو عشيبة (22معاماً) وسائد قنديل (22معاماً) وإصابة 25 آخرين خلال اجتياحٍ صهيونيّ لمخيّم "المغازي" وسط قطاع غزة، وكتائب القسام تتصدى للاجتياح وتصيب خمسة جنود بجراح.
- 2005 استشهاد مجاهديْن من الجهاد الإسلامي في بلدة اليامون قضاء جنين في عمليّة اغتيال صهيونيّة. والشهيدان هما: إبراهيم ظاهر عباهرة (32معاماً)، ورواد محمد ظاهر عباهرة (31معاماً).
- 2004 م اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني باغتيال الشيخ أحمد ياسين رحمه الله.
- 2002م أفرادٌ من شرطة الحكم الذاتي الفلسطينيّ يطلقون النار على سيّارة فضل عوض أبو السرهد (35 عاماً) ، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلاميّ في غزة ، و يردونه قتيلاً .
- 2001م مجموعة إرهابيّة من المستوطنين تهاجم سيّارة أجرة قرب بلدة إذنا تقلّ عائلة فلسطينيّة، ممّا أدّى إلى استشهاد ثلاثة من أفرادها بينهم طفلٌ لم يتعدَّ الثلاثين يوماً وإصابة 3 آخرين.
- 1997 تم الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين بموجب اتفاق جرى التوصل إليه بين الأردن والكيان الصهيوني, للإفراج عن الشيخ مقابل تسليم عميلين صهيونيين اعتقلا في الأردن عقب محاولة الإغتيال الفاشلة التي تعرض لها الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
- 1994م قوات الاحتلال الإسرائيلية تعثر على 30 لغماً في مدينة بيت لحم.
- 1993م سلطة الاحتلال الإسرائيلية تقرر إبعاد أسرة فلسطينية من مسقط رأسها إلى الأردن.
- 1989 قامت قوات الاحتلال باعتقال الشيخ أحمد ياسين للمرة الثانية مع المئات من أبناء حركة حماس, في محاولة لوقف المقاومة المسلحة, وقد أصدرت محكمة عسكرية صهيونية بتاريخ 16/1/1991محكماً بالسجن مدى الحياة مضافاً إليه خمسة عشر عاماً على الشيخ أحمد ياسين, بتهمة التحريض على خطف وقتل جنود صهاينة وتأسيس حركة حماس وجهازها العسكري والأمني.
- 1984م اعتقل الشيخ أحمد ياسين, بتهمة العمل على إزالة (دولة إسرائيل) وإقامة دولة إسلامية، حكم عليه إثرها بالسجن 12معاماً ثم أفرج عنه بتاريخ 20/5/1985 في إطار عملية تبادل أسرى بين سلطات الاحتلال والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة, بعد أن أمضى 11مشهر في السجن .
- 1972م إصابة مدير مركز الأبحاث الفلسطيني الدكتور أنيس صايغ في انفجار طرد ملغوم دبره جهاز الاستخبارات "موساد" الإسرائيلي.
- 1955م إسرائيل تفتتح مشروع نهر العوجا المائي.
- 1948 بدء الهدنة الثانية في الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى.