المؤسسات الحكومية تنظم مناورة تحاكي اكتشاف إصابات محلية محتملة بفيروس كورونا

غزة-الرأي

نظمت وزارة الصحة بالشراكة مع وزارة الداخلية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بغزة ، السبت مناورة ميدانية هدفت إلى تقييم أداء الطواقم الطبية والحكومية وجهوزيتها للتعامل مع اكتشاف حالات محلية مصابة بفيروس كورونا.

وتأتي المناورة التي جاءت بإشراف مباشر من رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة معالي د.محمد عوض وقيادة خلية الازمة الحكومية المتمثلة بوكيل وزارة الصحة د.يوسف ابو الريش و وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق ابو نعيم ونائب امين عام مجلس الوزراء م.سهيل مدوخ ولجان الطوارئ وخلية الازمة في وزارة الصحة بهدف حصر أي انتشار محتمل لفيروس كورونا والذي ترتفع معدلات الاصابة به بشكل كبير على مستوى العالم.

وذكرت وزارة الصحة، أن المناورة تأتي في إطار رفع الجهوزية وزيادة الكفاءة لدى الجهات الحكومية، في التعامل مع أية تطورات بخصوص مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، خاصة في ظل ازدياد الخطورة وتفشي الفيروس في مناطق الجوار.

واستهدفت المناورة قياس الجهوزية وتقييم اجراءات التعامل مع اكتشاف إصابة بفيروس كورونا خارج مراكز الحجر الصحي حيث تمت المناورة لتحاكي اكتشاف حالة مرضية داخل مستشفى وهي من حي سكني مكتظ بمدينة غزة وتضمن ذلك إغلاق المستشفى والمنطقة السكنية واجراء التقصي الوبائي للمخالطين، إلى جانب تنفيذ محاكاة الفصل بين المحافظات.

وتضمنت المناورة قياس سرعة استجابة وسائل الإعلام لنقل وقائع المؤتمر الصحفي للاعلان عن الحالة الاولى وقد شكر د. اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة كافة الصحفيين ووسائل الاعلام على المهنية العالية وتفهمهم واستجابتهم المقدرة والمسؤولة والوصول لمكان المؤتمر في وزارة الصحة خلال دقائق محدودة.