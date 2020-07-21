تسجيل 4 وفيات و465 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله عن تسجيل 4 حالات وفاة و465 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، أن حالات الوفاة الجديدة تم تسجيلها في بلدات دورا وسعير والسموع ومدينة الخليل ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين جراء الفيروس إلى 62 حالة.

وأفادت بأن توزيع الإصابات الجديدة جاء كالتالي: 321 بالخليل، و120 بالقدس، و8 برام الله والبيرة، و5 بجنين، و6 بقلقيلية، و3 بنابلس، وإصابة واحدة في كل من بيت لحم وسلفيت، مشيرةً إلى أن العدد الكلي للحالات النشطة بالفيروس بلغ 7895.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغ 14 حالة بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 325 حالة تعافٍ، بينها 315 بالخليل، 5 ببيت لحم، 3 بطولكرم، وحالتان في نابلس.