بلدية غزة تطلع الصليب الاحمر على الاجراءات الاحترازية لمحطة معالجة الصرف الصحي

غزة-الرأي

اطلعت بلدية غزة وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الاجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها في محطة معالجة الصرف الصحي في منطقة الشيخ عجلين لحمايه العاملين فيها من فيروس " كورونا " .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوفد للمحطة وكان في استقباله، مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومدير محطة المعالجة م. هشام أبو القمبز، ورئيس قسم التشغيل في المحطة م. عمران الدحدوح، فيما ضم وفد الصليب،مسؤول المياه والاسكان في الصليب الأحمر " بن " و م. إسلام البوجي، و م. عبدالله يونس، وحضر عن مصلحة مياه بلديات الساحل م.معتز أبو القمبز .

وناقش الطرفان سبل تعزيز فعالية هذه الاجراءات، ودراسه معايير اضافيه لتعزيز إجراءات الوقاية، وتوفير وسائل وقاية جديدة للعاملين في المحطة .