بلدية غزة تطلع الصليب الاحمر على الاجراءات الاحترازية لمحطة معالجة الصرف الصحي

اطلعت بلدية غزة وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الاجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها في محطة معالجة الصرف الصحي في منطقة الشيخ عجلين لحمايه العاملين فيها من فيروس " كورونا " .
جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوفد للمحطة وكان في استقباله، مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومدير محطة المعالجة م. هشام أبو القمبز، ورئيس قسم التشغيل في المحطة م. عمران الدحدوح، فيما ضم وفد الصليب،مسؤول المياه والاسكان في الصليب الأحمر " بن " و م. إسلام البوجي، و م. عبدالله يونس، وحضر عن مصلحة مياه بلديات الساحل م.معتز أبو القمبز .
وناقش الطرفان سبل تعزيز فعالية هذه الاجراءات، ودراسه معايير اضافيه لتعزيز إجراءات الوقاية، وتوفير وسائل وقاية جديدة للعاملين في المحطة .
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