شبكة المنظمات الأهلية تختتم ورش عمل تدريبية حول "نظرية التغيير"

اختتمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ورش عمل تدريبية حول "نظرية التغيير"، ضمن مشروع "شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني المحرك الأساسي لتنمية المجتمع والتأثير في السياسات العامة" والذي تنفذه الشبكة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي

واستهدفت ورش العمل التدريبية 45 مشارك/ة من العاملين/ات في المنظمات الأهلية الفلسطينية في مجال إدارة المنظمات، حيث تم تقسيم المشاركين إلى ثلاثة مجموعات تدريبية، وكل مجموعة تضم 15 مشارك/ة بواقع 15 ساعة تدريبية لكل مجموعة على مدار ثلاثة أيام.

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا ، أن الهدف من هذه الورش التدريبية هو المساهمة في تطوير المنظمات الأهلية وبناء قدرات العاملين/ت فيها لإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة لتمكنهم من تطوير وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تركز على التغيير وتنمية الفئات المجتمعية المختلفة. وتهدف ايضاً الى إكساب المشاركين/ات معرفة بنظريّة التغيير التي ترسم مساراً يربط بين الأثر بعيد المدى والتدخلات التي تقوم بها المنظمة وصولاً إلى وضع تفاصيل دقيقة للبرامج والمشاريع التي تصب بشكل مباشر في تحقيق هذا التغيير