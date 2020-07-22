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إصابة شاب واعتقال 9 مواطنين خلال مداهمات في الضفة

20 تموز / يوليو 2020 09:46

الضفة المحتلة – الرأي:

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، شاب بالرصاص واعتقلت تسعة مواطنين خلال مداهمات نفذتها بمدينة بيت لحم وجنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أصابت الشاب إسلام فائق ضبايا بالرصاص الحي في الساق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

كذلك قامت قوات الاحتلال باقتحام مدينة جنين، واعتقال المواطنين انطون جمال الزبيدي، ونعيم جمال الزبيدي،  ويوسف العامر.

وذكرت المصادر أن الاحتلال قام باعتقال كلاً من محمد إبراهيم أبو عاهور، وحسين ياسر العيشاوي وجهاد أبو ليلى واحمد عبد الكريم عبيدة وجمال محمود بيوض وصلاح الدين علي شريتح، خلال مداهمات نفذها جنود الاحتلال في بيت لحم.

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