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الاحتلال يستولي على قطعة أثرية في ببيت لحم

20 تموز / يوليو 2020 10:07

بيت لحم – الرأي:

وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، إن قوات الاحتلال داهمت منزله القريب من مقر البلدية، وقامت باحتجاز جميع أفراد العائلة، ثم قامت بالاستيلاء على القطعة الأثرية التي كان يحتفظ بها قرب منزله، وهي عبارة عن حوض العماد.

وذكر أن القطعة الأثرية تعرضت إلى السرقة أكثر من مرة من مكانها الأصلي في خربة الدير الأثرية، وعليه تم الاحتفاظ بها، تمهيدا لنقلها إلى متحف أثرى.

وأضاف أبو مفرح أن الحوض الأثري الذي يعود تاريخه الى أكثر من 1600 عام، منقوش عليه كتابات بلغات مختلفة، حيث يبلغ قطره حوالي مترا ونصف المتر، ويزن قرابة 7 أطنان.

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