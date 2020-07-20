"الاقتصاد" تنظم جولات تفتيشية لمتابعة الموازين والمكاييل بمزارع المواشي

غزة- الرأي

نظم مفتشو وزارة الاقتصاد الوطني جولات تفتيشية لمتابعة الموازين والمكاييل بمزارع المواشي خلال موسم الأضحى الحالي.

وقال م. عبد الفتاح أبو موسي مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، إن دائرة الموازين والمكاييل بالوزارة وضعت خطة لمتابعة كافة مزارع المواشي في قطاع غزة، ومعايرة الموازين والقبانات، موضحاً أن الوزارة تتابع أسعار الاضاحي التي تحددها وزارة الزراعة.

ودعا أبو موسى المواطنين للتأكد من أن الموازين والقبانات تعمل بشكل سليم، مطالباً المواطنين بتقديم أي شكوى بشأن مخالفة الأسعار والاوزان.

وأشار أبو موسى، إلى أن عمل الوزارة سيستمر خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، نظرا إلى استمرار ذبح الأضاحي خلال أيام العيد، لمنع أي استغلال للإجازة الحكومية.

من جانبه، قال مدير دائرة الموازين والمكاييل محمد أبو سليمان إن مفتشي الموازين ينظمون جولات بشكل يومي من خلال زيارات مفاجئة للمزارع والاحواش بالتعاون مع مباحث التموين.

وأكد أبو سليمان أن الجولات تهدف الي متابعة الموازين لحماية المواطنين من الغش والتدليس ومنع أصحاب المزارع من العبث بالموازين، موضحاً أنه يوجد في قطاع غزة حوالي 180 مزرعة لبيع المواشي.