الكتلة الإسلامية في قطاع غزة تختتم مهرجانات "روّاد فلسطين"

غزة- الرأي

، بادرت الكتلة الإسلامية منذ اللحظات الأولى التي أعلنت فيها وزارة التربية والتعليم عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 2020م ، بالإعلان عن باقة من المشاريع الخاصة بالمتفوقين والناجحين، فأعلنت عن انتهاء الاستعدادات لمهرجانات التفوق الحادية والعشرين "روّاد فلسطين" وإطلاق مشروع تهانينا لزيارة كافة الطلاب الناجحين وتقديم هدية لهم بمناسبة النجاح.

وفور إعلان النتائج تقدمت قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس وقيادة ذراعها الطلابي الكتلة الإسلامية لزيارة وتهنئة الطلاب الحاصلين على المراكز العشرة الأولى على مستوى قطاع غزة، وخلال هذه الزيارات أعلنت الكتلة الإسلامية عن بدء مهرجانات التكريم.

كرمنا 1200 طالب حاصل على درجة الامتياز

صرّح أ. سعيد اللقطة مدير المكتب الإعلامي للكتلة الإسلامية أن عدد الطلاب المكرمين لهذا العام تجاوز 1200طالب، وكلهم ممن حصلوا على درجة الامتياز، وقال: " الكتلة الإسلامية على مدار 21 عام تكرم الطلاب المتفوقين وتقدم لهم البرامج المتنوعة من بداية العام وحتى نهايته سواء على الصعيد الخاص بتوفير الكتب والمراجع ودعم الاستمارة للمحتاجين وحتى في إطار المراجعة النهائية في جائحة كورونا تم توفير الدروس مصورة عبر كافة الوسائل المتاحة والممكنة"

وأضاف اللقطة " نفذنا خمسة مهرجانات جماهيرية في كل محافظة مهرجان، وشهدت حضور مميز من الأهالي والمتفوقين وقيادات الفصائل الفلسطينية وقيادات العمل الطلابي"

فروانة: نحن الحاضنة الأكبر للطالب

أكد م. محمد فروانة رئيس الكتلة الإسلامية في فلسطين على أن الذراع الطلابي لحركة حماس هو الحاضنة الأكبر للطالب، وقال" نحن نرافق الطالب في كل مراحله الدراسية، وننفذ له الأنشطة المنهجية واللامنهجية بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة التربية والتعليم وذلك لضمان العمل دون التأثير على المسيرة التعليمية".

وأضاف فروانة بأن الكتلة الإسلامية تشعر بالفخر وهي تدخل السرور على قلوب هؤلاء الطلاب وقال " من أجمل المشاهد التي يمكننا وصفها فرحة الطالب بنجاحه بين أهله وذويه"، لذا فإن خدمة الطالب وإدخال الفرحة على قلبه وقلب أهله عبادة نتقرب بها إلى الله.

"ظهـــــور ومشـاركة واضـــحة لأعضــــــاء المكتـب السياســـي لحـــركة حمـــاس في مهــــرجـانــات روّاد فلسطين"

خطاب المقاومة و الوحدة الوطنية يسود

شاركت قيادة حركة حماس بتمثيل رسمي في مهرجانات التفوق الـ21 عبر مشاركة أعضاء مكتبها السياسي في المهرجانات، وساد خطاب الوحدة الوطنية في كافة المهرجانات، و تحدث أ. فتحي حمّاد " أبومصعب" خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلنت من خلاله الكتلة الإسلامية انطلاق فعالياتها لتكريم الطلاب المتفوقين فقال "سجلنا وحدة وطنية مميزة من خلال إعلان نتائج الثانوية العامة بين غزة والضفة".

من جانبه تحدث د. خليل الحية في مهرجان المحافظة الوسطى وأكد ثبات الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال وقال " نحن على ارضنا صامدون ثابتون بعلمنا ونحمي ارضنا ومقاومونا ساهرون لنمنع الاحتلال من الاقتراب الى حقوقنا."

وأضاف "لن نسمح لاحد بأن يأخذ القانون بيده ورسالتنا اليوم لشعبنا سنقف مع كل اهلنا ومع حقوقهم أي كانت هذه الحقوق".