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خلال الـ 24 ساعة الماضية

3 وفيات و468 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

20 تموز / يوليو 2020 12:59

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 3 حالات وفاة و468 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في يطا ومدينة الخليل ومخيم الفوار ليرتفع إجمالي الوفيات في فلسطين جراء الفيروس إلى 65 حالة.

وذكرت أن الإصابات الجديدة جاء توزيعها كالتالي: 211 بالقدس، و135 بالخليل، و38 برام الله والبيرة، و23 ببيت لحم، و18 بقلقيلية، و23 بأريحا والأغوار، و7 بطولكرم، و6 بنابلس، و4 بطوباس، وإصابتان في قطاع غزة، وإصابة في جنين ليرتفع إجمالي الإصابات النشطة في فلسطين إلى 8360.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة بلغ 40 حالة من بين المصابين بينها 3 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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