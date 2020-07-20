فطر ينمو على شكل أصابع زومبي: يجذب الحشرات ولا ينصح بتناوله

تظهر الكثير من العجائب والغرائب على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل يومي، ولعل من أغربها صور الفطر الذي ينمو على هيئة أصابع زومبي، والتي يستمتع محبي الفطر حول العالم برؤيتها.

ووفقاً لتقرير الوكالة الألمانية، يُعرف هذا النوع من الفطر بإسم "أصابع الرجل الميت"، وذلك لظهورها لوجه الشبه الكبير بينها وبين أصابع جثة أو كائن "زومبي"، ولكن الإسم العلمي لهذا الفطر فهو .(Xylaria polymorpha)

ينمو هذا النوع من الفطر بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وتقل فرصة رؤيته في البلاد الأوروبية.

هذا الفطر ينمو على مدار العام، ويتميز بنموه في مجموعات من ثلاثة لستة "أصابع"، ويمكن العثور على الفطر الغريب غالباً على الأشجار المتعفنة أو المتداعية، حيث شبهه موقع (Gardening Know-How) المختص بالمعلومات الزراعية بإنه مثل مهندس بيئي يقوم بالتخلص من المواد العضوية الميتة عن طريق تكسيرها إلى هيئة تستطيع النباتات امتصاصها كغذاء لها.

يعتقد البعض أن الفطر نوع من الخضار، لكن خبراء البيولوجيا يصنفونه كنوع مستقل من الكائنات الحية، فلا هو من فصيلة النباتات ولا الحيوانات، ولكن رائحته عفنة جدا تنجذب إليها الحشرات وعلى رأسها الذباب.

يفضل "فطر أصابع الرجل الميت" النمو على أشجار التفاح والزان والقيقب والدردار، مذاقه ليس جيداً ولا يُنصح بأكله.





هذا الفطر لا يوجد علاج لها، ويجب التخلص من الشجرة قبل أن تمثل خطراً للآخرين، تبدأ الأشجار المصابة بالفطر بالتعفن ويتسبب ضعفها في وقوعها فيما بعد دون تحذير، وهو ما قد يؤذي الأشخاص أو الأشياء في محيطها.